ICAN tildeles fredsprisen for arbeidet med å rette oppmerksomheten mot de katastrofale konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for arbeidet med å få på plass et forbud mot kjernefysiske våpen, begrunner Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen fra podiet på Nobelsenteret fredag klokken 11.00.

Her kan du lese en sak Aftenpostens korrespondent Kristoffer Rønneberg skrev om hvordan Norge i april ikke var blant landene som forhandlet om en bindende avtale mot atomvåpen.

Her kan du lese Nobelkomiteens begrunnelse, på fredsprisens hjemmesider.