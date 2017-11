Guro (11) fra Askøy kjemper for likestilling – omtales i New York Times

Det hele begynte med Mikke og Minni Mus. Da Guro Heggholmen var fem år, spurte hun faren hvorfor det alltid var Mikke som kjørte bilen. Som niåring skrev hun sitt første leserinnlegg om utstillingsdukker og kjønnsroller.

Nå er hun 11 år og fortsatt engasjert i likestilling. Så engasjert at hun i sommer fikk endret videoen til Marcus & Martinus-låten «Like it, like it».

– Jeg vil at ting skal være rettferdig, sier Guro til Bergens Tidende.

– Du har vært opptatt av rettferdighet helt fra du gikk i barnehagen. Og du har alltid snakket mye, sier Karine Heggholmen og smiler til datteren.

Fra TED til NYT

Endelig har familien en rolig søndag hjemme i Florvåg på Askøy. Sist helg var Guro med i «Marerittet» på Cornerteateret. Og i september holdt hun TEDx-foredraget hun øvde på i hele sommer. 12 minutter – på engelsk – om det som opptar henne mest. Fremført foran drøyt 700 tilskuere i Arendal og nå sett av over 12.500 på Youtube.

Norgeshistoriens yngste foredragsholder på TEDx forteller at hun var litt nervøs i starten.

– Men mest av alt var det gøy, sier 11-åringen, som allerede er svært scenevant etter roller i «Spelemann på taket» på DNS og «Putti Plutti Pott».

Foredraget måtte holdes utenat på engelsk, og Guro fikk hjelp av en kusine bosatt i London da hun skulle øve det inn. Hun fikk også regihjelp.

– Jeg ble ganske god i engelsk i sommer. Men jeg ble lei av å øve, altså.

TED-talks er stort i Amerika, og TEDx Talks, foredrag innspilt utenfor USA, er også i ferd med å bli et fenomen her til lands. Det var trolig foredraget i Arendal som gjorde at New York Times (NYT) sin seksjon «Women in the world» ble oppmerksom på jenten fra Askøy. Sist uke ble det publisert en hel artikkel om Guro og hennes kamp for mer likestilling. Det var Askøyværingen som først meldte dette.

«Den 11-årige jentens inspirerende melding endte i avisen og førte til reell endring», heter det i artikkelen.

#ikketilpynt mot Sony

Endringen det siktes til, er blant annet Marcus & Martinus-videoen. Da Guro så den første gang, reagerte hun på hvor forskjellig jentene og guttene ble presentert. Jentene var liksom bare passive pyntedukker i bikini, mens guttene skatet og hoppet. Hun sendte først et videoinnlegg til BTjunior om dette, og med hjelp fra foreldrene laget hun kampanjen #ikketilpynt på sosiale medier.

Plateselskapet Sony ville først ikke gjøre noe med videoen, men den ble til slutt endret. Dette snappet TEDx opp og inviterte henne altså til å holde foredrag i Arendal.

– At jeg fikk endret den videoen, er min største seier så langt, sier sjetteklassingen.

– Snakker dere mye om likestilling hjemme?

– Egentlig ikke så mye. Du sa kanskje litt om sånt da jeg var mindre, mamma?

– Vi har aldri gått i 8.mars-tog. Men vi har ikke helt tradisjonelle kjønnsroller her hjemme, sier mor, som er fotograf.

– Det er mest ut fra hva som passer, jeg vasker klær, mens hun like gjerne kan spikre opp en lettvegg, sier far Bård-Inge Heggholmen, som er lærer.

– Mamma kan ikke vaske klær, proklamerer datteren.

– Men hun lager middag, legger far til.

Hetset i Danmark

I Danmark var det en del Marcus & Martinus-fans som ble veldig sinte av Guros kampanje og kom med hatske utfall på Facebook.

– De skjønte ikke at jeg ikke var mot Marcus & Martinus, bare mot videoen. I Norge har jeg ikke opplevd noe sånt, kanskje fordi det har blitt forklart mer, sier hun og sikter til diverse omtaler i media.

– Hvordan reagerer du på sånne negative meldinger?

– Det bryr meg ikke. Jeg sa bare: Kanskje vi ikke skal reise til Danmark på ferie i år.

Foreldrene er likevel litt redde for at all medieoppmerksomheten skal bli belastende for datteren. Guro er en aktiv jente som elsker å hoppe på trampolinen og svinge seg i taket i kjellerstuen. Vanligvis har hun spilt mye teater i førjulstiden. I år skal hun ta det med ro og være hjemme og bake pepperkaker.

– Nå vil jeg konsentrere meg om det vanlige livet, bli litt normal igjen, sier Guro etter all medieoppmerksomheten.

– Inntil jeg finner noe mer jeg må engasjere meg i, legger hun til.