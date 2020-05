Person hardt skadet etter bilbrann i Bærum

– En hardt skadet person er kjørt til sykehus, og en bil har eksplodert. Det er ikke fare for ytterligere eksplosjoner i området. Brannvesenet har god kontroll på situasjonen, sier operasjonsleder Christian Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB.

Han opplyser at politiet ikke har oversikt over hvor mange personer som var i området da bilen begynte å brenne. Hendelsesforløpet er foreløpig uklart. Smell kan tyde på at det har vært propantanker på stedet.

Hendelsen har skjedd i et boligområde mellom idrettsbarnehagen på Bjørnenga og Lomviveien.

Brannen ble meldt inn til nødetatene klokka 14.31.