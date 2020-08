NHO vil ha færre på hjemmekontor

I forbindelse med et møte torsdag med Helsedepartementet forteller Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) at de vil ha flere tilbake til fysiske kontorer, også i storbyene.

Nina Melsom i NHO forteller at de ønsker mindre hjemmekontor til høsten. Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Dagens Næringsliv (DN) skriver torsdag at Helse- og omsorgsdepartementet har kalt inn til møte med Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet. Der skal de blant annet diskutere hjemmekontor og smitteverntiltak i kollektivtrafikken.

Næringslivets Hovedorganisasjon er blant de deltagende aktørene.

– Det vi ønsker oss, er at bedriftene skal kunne ta flere tilbake til kontorene, også i storbyene, sier Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO.

Tar til orde for fleksibel arbeidstid

Melsom forteller at det er viktig for NHO at det er trygt å komme seg til og fra jobb.

– Da må vi ha en bredere tilnærming til hvordan man skal unngå trengsel i kollektivtransporten.

NHO foreslår en rekke tiltak for at flere skal komme tilbake til kontoret til høsten på en forsvarlig måte.

– Blant annet kan man ha mer fleksibel arbeidstid. Man kan være på hjemmekontor deler av dagen og vanlig kontor resten, sier Melsom.

Hun forteller videre at NHO vil råde bedriftene til å ta på seg ansvar for å kartlegge hvordan ansatte reiste til og fra jobb før pandemien.

– Enkelte ansatte kan gå eller sykle til jobb. Det kan også være et alternativ at bedriften setter opp egen transport.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) ledet torsdagens møte der blant annet hjemmekontor til høsten sto på agendaen. Morten Uglum

– Oppleves tungt for mange

Hjemmekontor er ikke den eneste løsningen, tydeliggjør Melsom. Hun ønsker mer fleksibilitet for bedriftene.

– Bedriftene er jo forskjellige. Noen kan leve veldig godt med hjemmekontor, mens andre forteller at det går utover produktiviteten.

Også de ansatte har ulik opplevelse av erfaringen med hjemmekontor.

– Å sitte på hjemmekontor over lengre tid oppleves for mange som tungt. Noen trenger sine kolleger for å fungere best mulig.

