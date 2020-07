–SAS landet 20 minutter før rutetabellen og vant «karantenekappløp»

Et SAS-fly fra Spania landet 20 minutter før rutetiden og dermed slipper de 160 passasjerene karantene.

Anne-Lise Rolland, datteren Maria Mellem og de 158 andre SAS-passasjerene fra Spania rakk hjem før karantenefristen. Martin Slottemo Lyngstad

24. juli 2020 17:59 Sist oppdatert nå nettopp

Etter den opprinnelige rutetabellen skulle flyet fra Alicante lande på Gardermoen klokken 0.10 natt til lørdag – altså ti minutter etter at Spania gikk over i rød kategori.

SAS-flyets piloter brukte de mulighetene de hadde til å øke farten på vei nordover. Presist klokken 23.50 tok hjulene bakken på vestre rullebane på Oslo lufthavn.

SAS-flyet tok av fra Alicante i tråd med tidtabellen og pilotene ga «gass» nordover. Klokken 23.50 var flyet på bakken, ti minutter før karantenefristen. Martin Slottemo Lyngstad

Hvis ikke pilotene hadde fått flyet på bakken før midnatt, måtte alle passasjerene i ti dagers karantene.

Aftenposten og de andre mediene møtte lettede passasjerer i ankomsthallen på Gardermoen.

– Hadde jeg visst hvordan det skulle bli, hadde vi ikke dratt ned, forteller Anne-Lise Rolland.

15. juli ble Spania grønt på regjeringens koronakart. Rolland og datteren Maria Mellem reiste da ned for å ordne praktiske ting med leiligheten de har helt sør i Spania, nær Gibraltar.

Anne-Lise Rolland (t.h.) og datteren Maria Mellem. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

– Vi reiste ned den 18. og 19. var det «Spania kan bli rødt på slutten av uken», sier Rolland.

Hun og datteren var lettet over at de klarte å komme seg hjem før karantenefristen, takket være SAS-pilotene.

– Det er litt spesielt at hvis vi hadde kommet ti minutter senere så skulle vi hatt karantene. Er det da riktig at vi ikke skal ha det? Men vi har vært helt sør i Spania der det nesten ikke er smitte.

– Selv om dere ikke karantene, kommer dere til å ta noen forholdsregler?

– Vi skal være veldig forsiktige, absolutt. Ved minste symptom blir det sjekk.

Pressesjef John Eckhoff i SAS opplyste tidligere på kvelden at det aktuelle flyet lettet fra Gardermoen og dro ned til Alicante etter tidtabellen. Flyet dro også fra Alicante til planlagt tid rundt klokken 20.25.

– Det hender jo rett som det er at SAS-fly kommer frem før tidtabell. Vi er bevisst på situasjonen passasjerene er i. Når det først står om ti minutter, ser vi på muligheten for å nå Norge tidligere. Både flyplassen og flyselskapet er obs på situasjonen og skal gjøre sitt og prøve å få det til, sa Eckhoff til NTB.

Både NRK, TV2 og VG sendte direkte fra ankomsthallen på Gardermoen da de Spania-reisende kom hjem før karantenefristen ved midnatt natt til lørdag. Martin Slottemo Lyngstad

Fredag oppdaterte den norske regjeringen reiserådene for Europa. Mens Spania går fra grønt til rødt, blir de svenske regionene Kalmar, Örebro, Värmland og Östergötland «grønne» soner og nordmenn trenger ikke lenger å gå i karantene etter reiser dit fra midnatt av.

Les også Helsemyndighetene: Lander du fem minutter etter midnatt fra Spania i dag må du i karantene

– Når en har leilighet i Spania så er det en del som må ordnes, sånn som å levere selvangivelsen og betale kommunale avgifter. Det var også en del andre, praktiske ting etter at vi hadde innbrudd der nede, forteller Trond Grønvold.

Camilla og Trond Grønvold med barna Stella og Carl Marcus vel hjemme i Norge igjen før karantenefristen. Martin Slottemo Lyngstad

Han og familien kom hjem med Norwegian like før midnatt.

– Vi var litt heldige med returen. 23.55 skulle flyet lande, men vi hadde lagt inn tid for karantene.

Leiligheten til Grønvold og familien var full av kakerlakker.

– Vi har hatt krig mot dem i 14 dager og føler at vi har vunnet.

Han forteller om strenge smittevernregler i Spania, der folk må bruke munnbind.

– Politiet passer på på stranden at folk ikke er for nær hverandre. Her på Gardermoen måtte kassadamen i taxfreebutikken rope til folk at de måtte holde avstand.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding