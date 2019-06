Barn og unge kan også bli fratatt passene sine hvis de står i fare for å bli etterlatt i utlandet og utsatt for vold eller overgrep, melder NRK.

Forslaget åpner for å tilbakekalle pass og utstedelse av nytt pass.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier målet er å forebygge at barn og unge her i landet blir utsatt for blant annet tvangsekteskap eller sendt til voldelige koranskoler.

– Vi er klar over at ungdommer fra Norge blir sendt ut mot sin vilje, og at de kan ende opp på koranskoler eller rehabiliteringsskoler, som noen også kaller dem. Det er viktig at vi beskytter de ungdommene fra det, og det å nekte dem pass kan være ett virkemiddel som hindrer dem i å bli uttransportert ut av Norge, sier Kallmyr.

Dersom de nye reglene blir vedtatt i Stortinget, kan de tidligst innføres fra neste år.