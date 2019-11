To skadet i gasseksplosjon på plattform i Nordsjøen

Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS) meldte på Twitter klokken 19.11 at et redningshelikopter var utalarmert fra Sola klokken 18.30 for «medisinsk evakuering offshore». Hendelsen ble først kjent offentlig like etter midnatt natt til fredag, da VG omtalte saken.

– Politiet fikk melding fra HRS ved 19-tiden om at det hadde vært en gasseksplosjon på Heimdal-feltet. Arbeidstilsynet er varslet og politiet vil sende personell til stedet for taktiske og tekniske undersøkelser, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt til Aftenposten.

Heimdal-feltet driftes av Equinor og politiet viser til Equinor for mer informasjon om hendelsen.

– Vi har bistått med et redningshelikopter for å hente ut en skadet person, sier redningsleder Siv Namork ved HRS til Aftenposten. Også hun henviser til Equinor.

Denne artikkelen oppdateres.