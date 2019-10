Mann knivstukket i ryggen på Lillestrøm

Mannen skal ha fått flere knivstikk i ryggen, forteller politiet.

– Han var bevisst sist vi hadde kontakt, og er kjørt til Ullevål sykehus i ambulanse, sier operasjonsleder Svein Walle i Øst politidistrikt til NTB.

Til Romerikes Blad sier han at mannen som er knivstukket er en 30-åring fra Oslo. Tilstanden skal ifølge politiet være kritisk.

Walle forteller at alt tilgjengelig mannskap er i søk etter det som skal være to gjerningspersoner, og at det også blir tatt avhør av vitner.

Politiet tvitrer at de leter etter to menn.

Den ene sies å ha afrikansk utseende, mørke klær, hettegenser og sekk på ryggen. Den andre sies å ha arabisk utseende, lys genser og kort, bølgete hår. Han skal være om lag 175 til 185 centimeter høy og ha kraftig kroppsbygning.

– Mannen ble funnet i Dampsagveien, men jeg vet ikke om voldshendelsen skjedde innendørs eller utendørs, sier Walle.

Dampsagveien ligger i sentrum av Lillestrøm, rett ved togstasjonen. Politiet fikk flere samtidige meldinger om hendelsen, både fra vitner og fra AMK klokken 21.21.