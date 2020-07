Fyll og bråk fra nord til sør

Politiet har virkelig hatt hendene fulle natt til søndag. Fra Hammerfest i nord til til Kristiansand i sør meldes det om berusede, bråkete personer.

NTB

Nå nettopp

– Det er en hektisk sommernatt i sørlandsbyene, konstaterer operasjonsleder Hans Waage i Agder politidistrikt overfor NTB.

Blant annet ble to personer bortvist fra sentrum av Grimstad på grunn av ordensforstyrrelse.

– De var begge beruset og ikke ønsket inn på et av byens utesteder, melder politiet.

I samme by ble to personer innbrakt etter et slagsmål.

I Kristiansand var det flere hendelser der folk måtte bortvises. Blant annet gjaldt det en person som var ufin mot andre i et parkeringshus.

I Risør bli en person pågrepet for vold mot offentlig tjenestemann da han sparket en politimann i ansiktet.

Mye å gjøre i Sørøst

I Sørøst politidistrikt måtte politiet i Drammen rykke ut til et slagsmål mellom flere personer.

– Årsaken er noe uenighet mellom neste års russ, sier politiet om slagsmålet, der ingen skal ha blitt skadd.

I Kragerø sentrum ble en mann i 40-årene innbrakt til arresten fordi han var beruset og ikke i stand til å ta vare på seg selv.

I nærheten av et utested i samme by ble en person slått i hodet.

– Fornærmede ble kjørt legevakt for undersøkelser, trolig ikke alvorlig skadd., opplyser politiet.

De har kontroll på den antatte gjerningspersonen, som er i slutten av 20-åra og bosatt i Kongsberg.

Klarte ikke å følge pålegg

I Stokke ble en mann i 20-årene tatt med til arresten.

– Han fikk først et pålegg om å fjerne seg fra sentrum grunnet dårlig oppførsel. Dette klarte han ikke, slår politiet fast.

Også i Tønsberg, Stavern og andre steder i politidistriktet var det bråk som politiet måtte ta hånd om.

Russebråk på Hamar

Innlandet politidistrikt melder om aggressiv stemning mellom russ utenfor Maxi Hamar.

– Russebussene er sendt i hver sin retning fra stedet, opplyser operasjonssentralen.

I Gjøvik sentrum ble en person pågrepet utenfor et utested blant annet på grunn av ordensforstyrrelse og vold mot offentlig tjenesteperson.

Politiet i Trøndelag rykket ut til Solsiden i Trondheim, der en person ble truet med kniv.

– Politiet har kontroll på gjerningsmannen, og han kjøres til arresten, opplyser operasjonssentralen.

Stjal fra baren i Trondheim

Vakter på et utested i Trondheim meldte ved ett-tiden natt til søndag at de ikke hadde kontroll. Det dreide seg om gjester som stjal fra baren. Politiet hjalp til med å stenge stedet.

I samme distrikt måtte politiet bortvise tre menn fra Stjørdal sentrum grunnet dårlig oppførsel og ordensforstyrrelse.

Og i Levanger måtte politiet bistå da en beruset mann i 20-årene hadde lagt seg midt i en vei og var vanskelig å få flyttet på. Han kom seg etter hvert på beina og ble kjørt hjem.

Kviknet til

I Kristiansund ble en mann i 40-årene tatt hånd om av helsepersonell fordi han var overstadig beruset.

I Molde ble det meldt om en overstadig beruset ung kvinne i sentrum.

– Dame i 20-årene kviknet til og ble tatt hånd om av venner, melder politiet.

Øst politidistrikt måtte blant annet rykke ut til et slagsmål mellom en rekke personer i Halden.

Lenger nord har det vært bråk og krangling blant annet på utesteder i Hammerfest, Alta, Tana og Kirkenes.

