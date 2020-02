– Trysil er et lite sted. Det er ingen hemmelighet for folk der at jeg har vært i Kina, sier Moen.

Den tidligere langrennsløperen tror ikke at hun er blitt smittet av det nye koronaviruset, men tar likevel forholdsregler.

Tirsdag kveld landet Moen på Gardermoen. Derfra satte hun kursen mot Trysil. Men ikke til eget hjem.

I stedet skal hun den neste uken oppholde seg på hytta noen kilometer unna.

Det er Moen selv som har valgt å ta grep etter Kina-turen. Delvis er valget også basert på råd fra kommunelegen, som er en venninne av henne.

Ingen endring i smittefare-vurdering

Denne uken oppdaterte Utenriksdepartementet (UD) reiserådene for Kina. Alle reiser til Hubei-provinsen frarådes. Det samme gjelder reiser til det øvrige Fastlands-Kina som ikke er strengt nødvendige. Grunnen er restriksjonene som er innført for reisende.

Folkehelseinstituttet fraråder reiser til Hubei-provinsen på grunn av smittefaren. Men foreløpig fraråder de ikke reiser ellers i Kina.

– Basert på tilgjengelig informasjon er smittepresset i de andre provinsene betydelig lavere enn i Hubei, og det er ingen endring nå i hvordan vi vurderer smittefaren i disse provinsene. Vi følger situasjonen tett og gjør fortløpende vurderinger av situasjonen, skriver Line Vold, avdelingsdirektør på Folkehelseinstituttet.

Anita Moen har ikke vært i Hubei. Hun har oppholdt seg i den nordlige delen av provinsen Hebei.

Ingen testet positivt i Norge

Flere land setter innbyggere som kommer hjem fra Hubei-provinsen, i automatisk karantene. I Frankrike ble personer fraktet fra flyplassen til en leir med politieskorte.

Norge har valgt ikke å gjøre dette. Foreløpig er 82 personer blitt testet for viruset. Ingen har testet positivt.

Folkehelseinstituttet forklarer at de har spesielle råd for folk som kommer hjem fra et område «med vedvarende smittespredning». Det omfatter hele Fastlands-Kina.

– De som har vært i slike områder i løpet av de siste 14 dagene og får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), bes straks holde seg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker, skriver Vold.

De oppfordres samtidig til å ringe fastlege eller legevakt og fortelle om reisen og symptomer.

Personer som kommer hjem fra Hubei-provinsen, bes om å være «særlig årvåkne og gjerne redusere sosial omgang de 14 første dagene etter hjemkomst».

Fakta: Viruset Covid-19, en ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Over 1650 personer er bekreftet døde av viruset. En 80 år gammel kinesisk turist fra Hubei døde lørdag i Frankrike. Det er det første covid-19-dødsfallet i Europa og også det første utenfor Asia. Også Taiwan, Filippinene, Japan og Hongkong har hatt dødsfall som følge av viruset. I tillegg til Kina er viruset påvist i 28 land. Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. Kilder: AP, AFP, Store norske leksikon, NTB

Dropper automatisk karantene

Personer som under reise har vært i nærkontakt med en som har fått påvist viruset, følges opp av kommunelegen.

Disse personene bør redusere unødvendig reise og sosial kontakt, inkludert unngå å gå på jobb, skole og butikker. Dette beskriver Folkehelseinstituttet som hjemmekarantene.

– Noen land har valgt å innføre automatisk karantene. Hvorfor gjør ikke Norge det?

– Vi har en form for karantene – hjemmekarantene – i Norge også. Begrepet brukes litt ulikt i ulike land, og Norge er på linje med våre nordiske naboland når det gjelder bruk av karantene, skriver Vold og påpeker at smittevernet i Norge bygger på en «kunnskapsbasert vurdering».

Måtte endre planene i Kina

Den tidligere OL-medaljøren Anita Moen har den siste tiden vært i Kina for å trene opp kinesiske langrennsløpere.

Da beskjeden om virusutbruddet kom i januar, var Moen på treningsleir i fjellene i det nordvestlige Kina. Alle ble bedt om å bli der de var.

– Det var synd at dette kom. Utøverne reiste ned rett før nyttår, og vi ble spurt om vi kunne komme ned midt i januar for å forberede dem på det kinesiske mesterskapet i februar. Nå er det utsatt, i likhet med mange andre mesterskap, sa Moen i januar.

Det er ingen som har vært syke i området, forteller Moen nå. Men hun kan ikke utelukke kontakt med virus-smittede på hjemturen.

Derfor føler hun at det er tryggest å dra rett fra Gardermoen til hytta.