Posten-selskapet Bring Transportløsninger (BTL) kutter ut all sin langtransportkjøring. 44 sjåfører mister jobbene. De tilbys i stedet «distribusjonskjøring», som de erklærer at er dårligere lønnet.

Sjåførene kritiserer at de har fått kort tidsfrist med å inngå nye og dårligere kontrakter.

De hevder at statlige Posten, ved i praksis å overlate styringen av langturene til selskapets kunder, bidrar til å gjøre transportbransjen mer uryddig.

Norges Lastebileier-Forbund sier at mange aktører i dag er ensidig opptatt av pris. De presser og presser sine leverandører for å få dem til å kutte.

Varsler lovbrudd

Et 20-talls sjåfører har sendt brev til styret i BTL. De ber om en forklaring på hvorfor de vil kvitte seg med langtransportdelen.

Aftenposten sitter på brevet.

Overfor avisen hevder sjåfører at de i Posten har operert med arbeidsbetingelser som er på grensen av hva norsk lov tillater. De hevder at selskaper som overtar oppdragene i praksis er nødt til å gå på akkord med lovverket.

Budskapet bekreftes av en sjåfør Aftenposten kjenner identiteten til, men som av hensyn til sitt arbeidsforhold ikke vil stå frem med navn.

Har fått tilbud om andre jobber

Kommunikasjonsdirektør i Posten, Elisabeth Gjølme, sier at den aktuelle transportvirksomheten lenge har hatt problemer med lønnsomheten. Hun opplyser at nedbemanningen følger arbeidslivets spilleregler.

Det siste bekrefter tillitsvalgt i fagforbundet Postkom og styremedlem i BTL, Tom Andre Johansen, og flere tillitsvalgte i Yrkestransportforbundet overfor Aftenposten.

Gjølme sier på vegne av ledelsen at de 44 sjåførene har fått tilbud om andre sjåføroppdrag. Hun bekrefter at arbeidsbetingelsene blir annerledes, men vil ikke kommentere om lønnen blir lavere.

Fakta: Dette er budskapet i brevet fra sjåførene De finner det vanskelig å akseptere en nedbemanning uten at driftsmodellene de har vært en del av blir vurdert, med avvikling av 44 sjåførarbeidsplasser. De finner det vanskelig å akseptere at det som har vært hovedkunden for langtransportvirksomheten, Posten-selskapet Bring Frigo, ikke ønsker å diskutere hvordan arbeidet de har utført ikke har vært godt nok. De ber styret i Bring Transportløsninger få gjennomført en uavhengig gjennomgang av arbeidsforholdene før arbeidsplassene avvikles.

Forbundet: Alternativet til å si nei er å bryte loven

BTL var tidligere med i Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Det er de ikke lenger.

– Det er i dag umulig for meg å kommentere situasjonen her da jeg overhodet ikke kjenner til hva som skjer der. Derfor mener jeg heller ingen ting om påstandene fra sjåførene, sier NLF-leder Geir A. Mo.

– Generelt kan jeg si at det i dag er for mange aktører som ensidig er opptatt av pris. De presser og presser sine leverandører for å få dem til å kutte. På et tidspunkt er det ikke mulig å kutte mer da det ikke lenger er noe å kutte i, sier Mo.

– Da er alternativene å si nei til oppdraget eller å bryte loven. Vi anbefaler det første. Men resultatet blir dessverre ofte at det hentes inn useriøse aktører i stedet. Dette er ødeleggende for en ansvarlig transportnæring og noe alle seriøse aktører bør arbeide imot, sier han.

Ifølge Mo er transportmarkedet i dag preget av knallhard konkurranse og delvis sjåførmangel.

Kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme i Posten sier at selskapene som ligger an til å overta BTL-oppdragene enten er med i NLF eller er på vei til å bli det.

Jan Tomas Espedal

Erkjenner at sjåførene fikk kort varsel

Ifølge Gjølme avvikles 44 stillinger for å bevare 350 resterende BTL-sjåførplasser. Hun hevder at omstillingen er nødvendig, og at den er ett element i flere store endringer i Posten.

– Er det korrekt at kjernen i denne saken er at BTLs hovedkunde, Posten Frigo, som også eies av Posten og har samme styre, ikke ønsker å gi noen ny rammeavtale for langturene?

– I hele vår virksomhet er det en blanding av egne sjåfører og eksterne, som gir oss nødvendig fleksibilitet. Det går løpende ut anbud. De som nå er aktuelle for å overta oppdragene, er i hovedsak selskaper vi kjenner og har gode erfaringer med, sier Gjølme.

– Men vi forstår at situasjonen er alvorlig for sjåførene som berøres. Vi erkjenner at vi ikke har informert dem godt nok under denne prosessen. Brevet er et resultat av dette, sier hun.

Bekrefter kort svarfrist

– Er det korrekt at sjåfører har fått to dager på å bryte inngåtte kontrakter, og å godta nye med lavere lønn?

– Nei. Men vi har bedt om rask tilbakemelding. Det de har fått tilbud om er det vi kaller distribusjonskjøring, som lønnes etter timer og rutekjøring, mens langtransport lønnes pr. døgn med arbeid, sier Gjølme.

– Sjåfører Aftenposten har snakket med hevder at kjøringen allerede er priset så lavt at den ligger under det som er mulig om man skal følge lovverket. Har de rett?

– Nei. Det er en forutsetning at vi skal følge lover og regler, sier hun.

På vegne av Posten avviser hun kravet fra sjåførene om en uavhengig gjennomgang av driftsmodellen.

– Har sjåførene rett i at de som overtar arbeidsoppgavene, vil miste innflytelse på sine arbeidsforhold?

– Det er klart at det blir kundene som bestemmer hvilke oppdrag de får og hvilke ruter de skal kjøre, sier Gjølme.