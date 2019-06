– I hans arbeidsavtale har han mulighet for å gå over i en annen stilling, med 80 prosent av sin lønn, sier styreleder i Oslo universitetssykehus, Gunnar Bovim, til VG, som først omtale saken.

Det gir avtroppende direktør ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Erikstein, en årslønn på 1,7 millioner kroner som rådgiver i Oslo sykehusservice, viser Eriksteins sluttavtale.

Han begynner i den nye stillingen 1. juli.

Mandag ble det klart at Erikstein går av som sykehusdirektør ved Oslo universitetssykehus. Det skjer etter at tillitsvalgte som representerer nærmere 20.000 ansatte, hadde erklært mistillit mot toppsjefen. Det ble likevel klart at styret har tillit til Erikstein.

Erikstein har ikke besvart VGs henvendelser tirsdag.

Fakta: Dette er saken I 2016 vedtok styret i det statlige helseforetaket Helse Sør-Øst å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad, samt lokalsykehus på Aker. Det skal delvis finansieres gjennom å selge dagens sykehustomt på Ullevål for et milliardbeløp. Planene er godkjent av helseminister Bent Høie (H). Planene har møtt kraftig kritikk både fra ansattrepresentanter og ulike fagmiljøer. Utbyggingen av OUS får en samlet kostnadsramme på rundt 50 milliarder kroner, ifølge anslag. Stortinget skal etter planen ta stilling til lånesøknad til utbyggingen allerede til høsten.

Stor motstand

Bakgrunnen for bråket er at det statlige helseforetaket Helse Sør-Øst i 2016 besluttet å legge ned Ullevål sykehus. I stedet ble det bestemt at det skulle bygges et nytt, stort regionsykehus på Gaustad, samt lokalsykehus på Aker.

Ullevål sykehus ble vedtatt nedlagt forrige uke, men prosessen har skapt stor splid i sykehusmiljøet.

Olav Olsen

Flere fagansatte har uttrykt bekymring for at pasientbehandlingen ikke vil bli like god med den nye organiseringen. Dette gjelder særlig for akuttavdelingene.

Tillitsvalgte og fagansatte mener at ledelsen ved OUS ikke lytter til deres faglige innspill om hva som skjer når avdelingene ved Ullevål skal splittes opp og flyttes til Gaustad og Aker.

Tidligere i juni skrev Aftenposten om uenighet rundt en rapport sykehusledelsen bestilte fra en arbeidsgruppe på 13 fagpersoner fra akuttmiljøet. Gruppen mente imidlertid at deres innspill ble oversett i den endelige rapporten, som ble skrevet av sykehusledelsen selv.

Derfor valgte styret å legge ned Ullevål

Ifølge Svein Gjedrem, styreleder i Helse Sør-Øst, er de viktigste argumentene for å gå videre med planene om å legge ned Ullevål tredelt:

Det haster med å bygge nye sykehus i Oslo.

Kostnaden ved å skulle utrede Ullevål som alternativ, vil sette planprosessen 3–4 år tilbake i tid.

Det er nødvendig å slå sammen regionfunksjonene for å effektivisere sykehusdriften.

– Flere bygninger på Ullevål er så gamle at de råtner på rot. Medisinsk og klinisk bygning er fra svenskekongens tid, og bygningsmassen for psykiatri er i elendig forfatning, sa Gjedrem til Aftenposten i forrige uke.

– Når det gjelder de økonomiske rammene, vet vi at de ikke nødvendigvis blir veldig høye i årene som kommer. Derfor er vi nødt til å bruke ressursene på en bedre måte, og da må vi slå sammen regionsfunksjonene, sa Gjedrem.