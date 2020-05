Statsadvokat: Da Tom Hagen forlot Oslo fengsel fredag ettermiddag, ønsket etterforskningsledelsen å pågripe ham på nytt

– Det er et viktig prinsipp at påtalemyndigheten skal følge domstolens avgjørelser. Og da, etter omstendighetene, så mente jeg at det var korrekt å ikke pågripe han umiddelbart ved løslatelsen, sier statsadvokat Kirsti Guttormsen til NRK.

Kommunikasjonsrådgiver Øystein Stavdal Paulsen i Øst Politidistrikt sier til Aftenposten at de ikke ønsker å kommentere NRKs opplysninger.

Hagen ble hentet av sin forsvarer Svein Holden rundt klokken 17.30 fredag etter at påtalemyndighetens anke ble forkastet i Høyesterett.

Politiet vil fortsette undersøkelsene i og ved huset og hytta til Tom Hagen, melder NRK lørdag.

Derfor ønsker politiet at eiendommene som tilhører Hagen ikke skal være tilgjengelig for ham. Hagens forsvarer, Svein Holden, sier at politiet ønsker å bruke tvangsmidler for å holde Hagen unna eiendommene. Den profilerte advokaten John Christian Elden sier til NRK at politiet er i ferd med å gjøre noe de ikke har hjemmel til å gjennomføre.

– Bekymrer og beroliger

Politiet ønsket altså å pågripe Hagen umiddelbart etter løslatelsen. Det godtok ikke statsadvokaten.

–Jeg har to ting jeg vil si til dette: For det første bekymrer det meg at etterforskningsledelsen kom til en slik beslutning. For det andre er jeg beroliget over at det er en aktiv statsadvokat på saken som passer på at politiet forholder seg til det jeg mener er korrekt juss, sier Svein Holden til Dagbladet etter at saken ble kjent lørdag.