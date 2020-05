Strøk på eksamen i psykologi. Fortsetter forklaringen i dag.

SISTE: Dag to av rettssaken mot Philip Manshaus er i gang. Han skal forklare seg og svare på spørsmål frem til cirka klokken 13.

Nesten hele torsdagen i Asker og Bærum tingrett gikk til forklaringen fra Philip Manshaus. Der fikk han nærmest snakke uavbrutt i 40 minutter om sitt verdisyn før aktor Johan Øverberg slapp til med sine spørsmål.

På slutten av dagen var det hans forsvarer Audun Beckstrøm som ba Manshaus fortelle om sin oppvekst.

Fakta: Terrorsaken Lørdag 10. august tok Philip Manshaus seg inn i Al-Noor Islamic Centre i Bærum. I den forbindelse ble det løsnet flere skudd. Han ble stanset av Mohammed Rafiq (65) og Mohammed Iqbal (75). Manshaus ble pågrepet av politiet i moskeen. Da politiet senere samme kveld undersøkte Manshaus’ bolig, fant de hans 17 år gamle stesøster Johanne Ihle-Hansen død. Manshaus er tiltalt for begge forholdene. Rettssaken startet i Asker og Bærum tingrett torsdag 7. mai. Siste dag i retten blir 26. mai. Det er tatt forbehold i tiltalen om å nedlegge påstand om forvaring.

Der kom det blant annet frem at han var skoleflink på videregående, men ble aldri en god student da han begynte på psykologi ved Universitetet i Oslo. Der strøk han i psykologi.

Tidligere på dagen hadde han fortalt hvordan han kaldt hadde drept sin 17 år gamle stesøster Johanne Ihle-Hansen med fire skudd før han tok med farens våpen og kjørte til moskeen i Bærum. Angrepet ble ikke som planlagt da han ble overmannet av 65 år gamle Muhammad Rafiq.

Fredag fortsatte han sin forklaring om livet etter de mislykkede studiene.

– Jeg ville ha en praktisk anlagt jobb og begynte å jobbe for min far, sier Manshaus og forteller at faren har eget firma som driver med gartnerarbeid.

Han var i en periode også stallgutt i Bærum.

Forsvarer: Vedgår handlingene

– Når det gjelder Manshaus’ tanker og intensjoner som aktor har vært inne på, så er det slik at det er Manshaus’ egen forklaring og bevisene som retten må ta stilling til det, sa forsvarer Unni Fries da hun gikk orde etter aktors innledningsforedrag.

Hun gjentok at den tiltalte vedgår handlingene. Samtidig oppfordret hun retten til å lukke dørene når noen av vitnene skal forklare seg. Dette vil i all hovedsak gjelde 22-åringens familie og venner han hadde før terrorhandlingen.