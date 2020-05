Frislippet fortsetter – breddeidretten får delvis grønt lys

Fra daglige oppdateringer går myndighetene nå over til tre pressekonferanser i uken om koronasituasjonen.

På ukens første kom helseminister Bent Høie (H) med en gladmelding til alle som er aktive i breddeidretten:

Veileder for idrett klar

Regjeringen la mandag frem veilederen som angir veien videre mot økt aktivitet i norsk idrett, med et ekstra fokus på breddeidretten.

Veilederen er utarbeidet av et fagutvalg med representanter fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norges idrettsforbund og ulike særforbund.

Nye regler for idretten: Yngre barn kan ha fysisk kontakt

For treninger i barne- og ungdomsidretten er det satt et øvre tak på 20 personer. Idrettsarrangementer kan gjennomføres med inntil 50 personer til stede, forutsatt at det finnes en ansvarlig arrangør.

Det vil være mulig å bedrive trening både ute og inne, og med felles ball.

Espedal, Jan Tomas

Målet med veilederen er å la barn og unge i noe større grad kunne drive med idretten sin på en mer normal måte enn i dag, for eksempel ved å spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal samtidig skje på en smittevernfaglig trygg måte.

Melby ønsket en halv million elever velkommen tilbake på skolene

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) brukte mandagens pressekonferanse til å ønske mer enn 500.000 elever velkommen tilbake til den fysiske skolebenken.

Også 40.000 elever i voksenopplæringen fikk komme tilbake til undervisningsstedet mandag.

Hun sier arbeidet med å samle erfaringer fra perioden med stengte skoler nå begynner.

Terje Pedersen

– Vi trenger mer kunnskap om hva perioden med stengte skoler og barnehager har ført til. Derfor har vi satt ut et forskningsoppdrag om fjernundervisningen. Det vil bli gjennomført en egen spørring direkte til skolene om erfaringene fra perioden med fjernundervisning, sa Melby.

Regjeringen bevilger også 400 millioner kroner for å hjelpe sårbare barn og unge etter nedstengningen av skolene. 170 millioner skal settes av til tiltak i skolen for å ta igjen tapt studieprogresjon. Det er opp til kommunene hvordan pengene skal brukes.

Varsler veileder for fritidsreiser

Høie varslet også at det på fredag vil komme en veileder som mer detaljert redegjør for hvordan man trygt kan gjennomføre fritidsreiser i Norge.

– Dette vil gjøre det lettere å planlegge sommerferien på en trygg måte, sa Høie.

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som står bak utarbeidelsen av de nye fritidsreiserådene.

Morten Uglum

Høie viste til at både salg og utleie av bobiler har skutt i været. Det samme gjelder utleie av hytter og ferieboliger langs norskekysten.

– Dette kan nok skyldes at vi tidligere har signalisert at dette tegner til å bli en sommer for norgesferie, sa helseministeren.

Høie kom også med en sterk oppfordring til alle som har unnlatt å ta kontakt med fastlegen i koronatiden.

– Det er viktig at pasienter som har kroniske sykdommer, eller har mistanke om at noe er galt, tar kontakt med fastlegen, sa han.

Men har du luftveissymptomer, skal du ringe i stedet for dra på legekontoret, minnet han om.