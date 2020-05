Mannskapet og passasjerene om bord på et Widerøe-fly som fløy fra Norge til England 8. april, fikk en meget ubehagelig overraskelse da de kom frem.

Ved ankomsten i England oppdaget engelske helsemyndigheter at to av passasjerene hadde tatt med seg koronaviruset fra Norge uten å være klar over det.

Alle passasjerene ble satt i syv dagers karantene, i tråd med britiske regler. Hele Widerøe-mannskapet ble tatt ut av jobb og satt i 14 dagers hjemmekarantene frem til 22. april.

Men hvor mange blir egentlig smittet etter av å ha hatt nærkontakt med koronasmittede på flyreisen?

Uli Deck / Dpa/ NTB scanpix

Dette viser undersøkelsen

Den internasjonale lufttransportorganisasjonen IATA har kartlagt hva som skjedde med flypassasjerer som reiste med fly hvor det i etterkant viste seg å være koronasmittede om bord.

IATA undersøkte flyreiser i fire internasjonale flyselskaper med til sammen 100.000 passasjerer om bord i perioden januar til mars. På de undersøkte flyrutene var det til sammen 1100 flypassasjerer om bord som fikk påvist koronasmitte da de landet.

IATA gjennomførte en «detaljert kontaktsporing» for å finne ut hva som skjedde etterpå. Det viste seg at ingen av de ca. 100.000 medpassasjerene om bord ble smittet.

Blant personalet om bord på flyene, viste det seg at to flyansatte ble smittet.

En granskning i Canada viste at ingen medpassasjerer ble smittet av to koronasyke passasjerer på en 15 timers flytur Guangzhou i Kina til Toronto.

En rundspørring til 18 flyselskaper, som står for 14 prosent av den globale luftfarten, viser det bare ble oppdaget tre tilfeller i perioden januar-mars. I alle sakene var det mannskapet som ble smittet, skriver Süddeutsche Zeitung.

Nå presser flyselskaper myndighetene i en rekke land for åpne opp for internasjonal luftfart igjen.

Ingen kjente tilfeller på fly i Norge

En kartlegging Aftenposten har gjort, viser at hverken SAS, Norwegian og Widerøe har oppdaget et eneste tilfelle av smitte på fly mellom passasjerer frem til mai 2020.

– Vi kjenner ikke til noen slike tilfeller, sier kommunikasjonsrådgiver Christer Baardsen i Norwegian.

– Jeg er ikke kjent med tilfeller der det er bekreftet smitte fra noen av våre flyvninger, men dette registreres i så fall av FHI og vi må henvise til dem for smittesporing, sier SAS pressesjef John Eckhoff.

Heller ikke Widerøe, som ifølge Eurocontrol var det passasjerflyselskapet i Europa som hadde flest flyvninger tidlig i april, kjenner til et eneste tilfelle om smitte av passasjerer om bord, ifølge direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt i Widerøe Silje Brandvoll.

Hver gang det oppdages at en smittet person har reist med fly, skal flyselskapene bli varslet og bli bedt om å gi fra seg passasjerlistene til kommunehelsetjenesten eller FHI.

Hva kan være årsaken til at ingen ble smittet?

IATA peker på flere mulige årsaker.

Luften om bord presses fra taket og ned til gulvet. Dermed blir det vanskelig for smittedropper å spre seg på samme måte som innendørs.

Dessuten renses luften om bord på alle moderne fly med et HEPA-luftfilter, som i teorien skal fjerne 99,97 prosent av alt støv, bakterier, pollen og andre luftbårne partikler.

IATA viser også til at flypassasjerer har begrenset kontakt ansikt-til-ansikt, og at setene kan fungere som en barriere.

– Vi mener som IATA at den lave smittespredningen fra flyreiser kan skyldes den tørre luften om bord, som skiftes hyppig ut og i tillegg filtreres gjennom effektive HEPA-filtre, sier pressesjef i SAS John Eckhoff.

Kan vi stole på disse tallene?

Undersøkelsen er laget av IATA, som ønsker få gjenåpnet den internasjonale flytrafikken raskest mulig.

En rekke flyselskaper er i akutt fare for konkurs, og flere titusener ansatte kan miste jobben.

EU-kommisjonen skal i midten av mai vurdere om grensene bør åpnes mer for internasjonal luftfart. Flere EU-land som Hellas, Portugal, Spania og Kroatia håper å få reddet deler av turistsesongen.

Det er imidlertid usikkert om flyselskapene faktisk får vite om alle tilfeller hvor passasjerer er smittet.

En rekke land har nemlig sluttet helt med smittesporing på fly.

«Sporadisk» smittesporing

I Norge skjer smittesporing på fly nå bare «sporadisk», viser dokumenter Aftenposten har fått innsyn i. FHI sluttet med smittesporing på fly 23. mars, og overlot det til kommunene uten å vite hva som ble resultatet.

Historien om Widerøe-flyet ble oppdaget Widerøe selv takket være et reisebyrå som sa i fra. Hverken norske eller engelske myndigheter ba om passasjerlister i ettertid, ifølge dokumenter Aftenposten har fått innsyn i av FHI.

«I Norge gjennomføres det i dag kun sporadisk smitteoppsporing på fly ut ifra en lokal vurdering av om det kan føre til funn av smittede og hindre videre smitte», skriver FHI i en e-post til Widerøe.

Da Aftenposten spurte FHI om hvor mange smittetilfeller på fly i Norge som FHI har kjennskap til, fikk avisen etter fem dager dette svaret:

«Det er kommuneoverlegen og kommunen som har ansvar for smitteoppsporing i sin kommune. Informasjon om de mulige eksponeringskilder rapporteres ikke til FHI», svarer FHI.

«Omfanget av covid-19 epidemien i enkelte kommuner har medført et behov for bedre smittesporingsverktøy. Noen av kommune er i gang med å utvikle egne verktøy for dette».

Mener regjeringens og FHIs tiltak er uten hensikt

Helsemyndighetene og regjeringen har besluttet at alle fly i Norge skal ha midtsetene tomme i sin «korona-veileder». Likevel har norske myndigheter hentet hjem nordmenn i utlandet med stappfulle fly.

– Tydelige anbefalinger for smittevern gjør at flyselskapene kan drive sin virksomhet på en trygg måte overfor de reisende. Derfor kan vi nå endre tiltakene gradvis og kontrollert, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie 28. april.

IATA mener kravet om tomme midtseter som Norge og flere andre land stiller, er bortkastet, unødvendig og ikke faktabasert.

– Det har ingen hensikt å la midtsetene stå fri, sier sjefingeniøren i Airbus Jean-Brice Dumont til Süddeutsche Zeitung.

Den internasjonale lufttransportorganisasjonen anbefaler i stedet screening for å oppdage syke passasjerer, munnbind og andre smitteverntiltak.

Kravet om tomme midtseter betyr ifølge IATA at flyselskapene må sette opp billettprisene med 49 prosent i Europa, 54 prosent i Asia og 43 prosent i Nord-Amerika.