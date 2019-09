Da han var ett år, flyttet den 11 år gamle irske setteren Choco til familien Sylling Klausen i Oslo. Han har stort sett alltid vært frisk og fin, og da han kastet opp på husfar Kyrre Clausens arbeidsplass torsdag reagerte ikke de voksne med uro.

– Hva om det er hundesykdommen? spurte ungene i huset, men Choco var så aktiv og virket så fornøyd at familien slo seg til ro med at dét var det ikke. Tidlig fredag morgen var situasjonen plutselig helt annerledes.

Da Aftenposten møtte Choco søndag, hadde han vært overvåket av veterinærer i to dager.

– Dramatisk situasjon

Omtrent samtidig holdt Veterinærinstituttet en pressekonferanse hvor det ble enda mer tydelig at ikke alle har vært like heldig som Choco. Instituttet fortalte at ytterligere tre obduserte hunder har samsvarende funn med tarmbetennelser som tidligere obduserte hunder har vist. Instituttet har nå funnet samme bakterie i alle de syv hundene de har obdusert.

Beredskapssjef Jorun Jarp beskriver situasjonen som dramatisk og understreker at det jobbes hardt for å finne årsaken som gjør at man kan sette inn effektive tiltak.

– Det er dramatisk at så mange friske hunder med god helsetilstand og som er godt vaksinerte, dør på denne måten, sa hun.

Hovedtyngden av tilfellene er fortsatt fra Østlandet, men Jarp opplyser at de får meldinger fra store deler av landet nå.

Nå har veterinærer landet over fått et spørsmålsskjema med opplysninger de skal innhente dersom de får inn syke hunder.

Det skal spørres om hva hunden har spist de siste 14 dagene, hvilket fôr, godbiter og drikke den har spist og drukket, hvor den har vært og hvilken kontakt den har hatt med andre hunder.

Christian Breidlid

Bakgrunn: Advarer hundeeiere i Oslo-området om dødelig sykdom

– De er bestevenner

Da Kyrre Clausen kom ned på kjøkkenet fredag morgen, så han fire pøler med blod i. «Har du sett dette?», spurte han kona Camilla Sylling Clausen da han gikk opp igjen.

Halvannen time senere gikk Choco for egen maskin inn til veterinærene på Veterinærhøgskolen. Han visste det ikke da, men der måtte han bli i to hele dager. Naturligvis var det en noe trist situasjon for alle hjemme i Kristianiasvingen ved Midtstubekken i Oslo.

Privat

– En hund blir jo bare automatisk en del av familien, sånn er det jo, sier Kyrre Clausen.

– De to er jo bestevenner, sier datteren Christine Sylling Clausen og nikker mot faren og hunden.

– Samtidig: Han er gammel. Så da veterinærene spurte om de skulle bruke hjerte- og lungeredning på ham hvis hjertet hans stanset, sa jeg nei. Da hadde vi ikke visst hva vi hadde fått tilbake, sier Kyrre.

Men sent lørdag kveld fikk de tilbake en hund som er like turglad, aktiv og nysgjerrig som før. Det eneste tegnet på hva han har vært gjennom, er et barbert forben etter den intravenøse væsken han fikk under sykehusoppholdet.

Mattilsynet: Flere syke hunder – to ny dødsfall

– Han er kjempehappy for å være hjemme, sier eieren.

– Han bjeffet da han ble hentet, forteller datteren.

Privat

Bedre av antibiotika

En nabo med hund i bånd kommer forbi. Hun holder klokelig avstand, men sier: – Er han friskmeldt? Så fint!

Naboene fikk tidlig beskjed om Chocos sykdom. Det er mange hunder i området opp mot Holmenkollen. Og selv om Choco virker fin, er det sikkert lurt å holde litt avstand til ham. I brevet familien fikk med seg hjem fra veterinærhøgskolen, står det:

«Din hund har antagelig vært rammet av den samme sykdommen som beskrives i media.»

Som alle andre hundeeiere lurer selvsagt Chocos familie på hva årsaken er. De har hørt mange spekulasjoner rundt fôr, vann og smitte, men vet ikke helt hva de skal tro.

– Han ble mye bedre av å gå på antibiotika, så da tyder jo mye på at det er bakterielt, sier Kyrre Clausen og håper på et snarlig gjennombrudd i arbeidet med å finne årsaken.

Christian Breidlid

Norske hunder er uønsket hos våre naboland. Dette vet vi, og dette vet vi ikke om hundesykdommen.

– Over 20 døde hunder er veldig mye. Det hadde vært deilig for alle om det snart kom et svar på hva denne sykdommen skyldes, sier Camilla Sylling Clausen mens Choco drar i båndet og vil videre.

Den fortjener enda en tur etter å ha vært så mye inne, og fikk tross alt med seg et synlig bevis på sin fortreffelighet med hjem. I brevet fra Veterinærhøgskolen står det at han har vært en veldig trivelig pasient å ha på besøk.