Statsminister Erna Solberg holdt onsdag kveld en tale til folket.

– Når terror og ulykker har truffet oss, har vi kommet oss gjennom det i fellesskap. Når friheten har vært truet, har nordmenn gitt alt for hverandre. Dette har gitt landet vårt et fortrinn som er kraftigere enn noe våpen, og mer verdifullt enn noe oljefond: Nemlig at vi stoler på hverandre. Det er denne tilliten som skal bære oss gjennom krisen vi nå står i, sa hun.

NRKs Debatten

Dagen før gikk forsker Gunhild Alvik Nyborg ved Oslo universitetssykehus hardt ut på NRK-programmet Debatten, en sending som i ettertid ble sterkt omdiskutert.

Hun kom med hard kritikk av myndighetene som hun mener ikke gjør nok.

Forskeren sa at «vi har mistet kontrollen, nå haster det» og trakk sammenligninger med andre verdenskrig.

– Ikke «jeg: men «vi»

Erna Solberg nevnte ikke denne kritikken, men ba i sin tale om forståelse for at strenge tiltak er nødvendig. Det er viktig at befolkningen nå står sammen i solidaritet, mener hun.

– Husk at valgene du gjør, får stor betydning for mange andre. Og husk at dette er ikke tiden for «jeg». Dette er tiden for «vi», sa hun.

Er villig til å gjøre det som trengs

Solberg brukte tid på å hylle heltene. Helsevesen, taxisjåfører og butikkansatte. Hun viste forståelse for at folk er redde for økonomi og arbeidsplasser.

– Vi er villige til å gjøre alt som trengs, og i samarbeid med Stortinget bruke de pengene som er nødvendig, for å sikre folks jobber og bedrifter. Store som små, sa hun.

Under mandagens pressekonferanse for barn, fikk Solberg spørsmål fra 9 år gamle Tuva. Hun lurte på hva hun kunne gjøre for å hjelpe til.

– I denne krisen er svaret veldig konkret. Lytt til rådene om hygiene og følg karantenereglene. Vi må beskytte oss selv, for å beskytte andre. Still opp for naboen. Ring noen som kanskje er ensom akkurat nå, sa Solberg.

– Det vil gå over

Statsministeren avsluttet talen med å henvende seg til de som er bekymret og slitne. Befolkningen bør være forberedt på at krisen vil bli verre før det blir bedre.

– Men det vil bli bedre. Det vil gå over. Det kommer en tid hvor barna våre kan fylle barnehager og klasserom igjen. Hvor vi kan håndhilse og gi hverandre en varm klem. Vi skal tilbake til de helt normale, fine hverdagene. Men før det har vi alle sammen en jobb å gjøre. Og vi skal gjøre den sammen.