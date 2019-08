Vil ha utredet om staten bør fratas ansvaret for lokaltogtrafikk

Forsinkelser på rundt 20 minutter sørøstfra. Forsinkelser på 10–15 minutter vestfra. Tusenvis som skulle tilbake på arbeid etter ferie eller buss for tog ble sittende i togkø inn mot Oslo S mandag morgen.

Ifølge pressekontakt Gina Scholz i Vy var det feil på to togsett, henholdsvis vestfra og sørøstfra. Ett ble også innstilt. Dette førte til at en rekke tog ble forsinket.

Politikere i Oslo og det kommende Viken vil ta ansvaret for styringen av lokaltogtrafikken fra staten og Jernbanedirektoratet, og overlate den til fylkene og Ruter.

Nå svarer stortingspartiene på forslaget fra ledende lokalpolitikere i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud. Venstre sier gir et umiddelbart ja.

– Slik skal det ikke være!

– Vi ser at togtilbudet ikke er godt nok integrert med øvrig kollektivtilbud, og vi mener at Ruter og andre sterke regionale kollektivaktører er bedre egnet til å skape dette, sier nestleder Abid Raja i Venstre.

Han mener at de regionale kollektivselskapene kjenner sin region best, at de har flere transportmidler å spille på, og at de står i en særstilling når det gjelder å skape gode, helhetlige og effektive reisetilbud for kundene.

– I dag har fylkeskommunen ingen påvirkning på togtilbudet, noe som gir et for dårlig koordinert tilbud. De reisende skal oppleve at buss- og togtilbudet er sømløst og ett felles system. Hvor irriterende er det ikke at bussen du skal ta siste del av reisen er gått når toget kommer litt forsinket til stasjonen? Slik kan det ikke være! sier Raja.

Fakta: Dette er ansvaret de vil ta fra staten Formelt kalles det bestilleransvar når staten ved Samferdselsdepartementet bestemmer hvilket minimumstilbud til kundene jernbanen skal levere. Det er dette bestilleransvaret Oslo og det nye Viken vil overta, og gi til Ruter. I dag har Ruter i Oslo og Akershus ansvaret for billettsystemet, for å planlegge rutene, hvor bussene skal gå og hvor ofte, samtidig som det ikke er Ruter som eier bussene. De setter ut pakker med bussoppdrag på anbud, som ulike leverandører konkurrerer om, på samme måte som selskaper nå konkurrerer om jernbanepakker. Regjeringens ekspertutvalg (Hagen-utvalget) foreslo at Viken skulle ta over ansvar for styringen av lokaltogtrafikken på østlandet – nettopp for å kunne samordne tog og øvrig kollektivtrafikk.

Signe Dons

Krever at regjeringen utreder overføring

– Vi vil kreve at regjeringen utreder spørsmålet om Ruter eller et nytt transportselskap for Viken skal overta styring av lokaltrafikken på tog, uten at vi nå sier ja eller nei, sier SVs Arne Nævra, medlem av transportkomiteen på Stortinget.

– Ruter har vært en suksess i Oslo og til en viss grad har også togtrafikken vært det. Men jernbanen sliter med kapasitet, regularitet og mye buss for tog ved vedlikehold, sier Nævra.

Senterpartiets Siv Mossleth sier at partiet ønsker å få oppløst Viken, slik at det derfor blir feil å legge styringen av lokaltog hit.

Christian Sørgjerd

Tviler på at Ruter vil se helheten

Arbeiderpartiets Sverre Myrli synes utspillet er interessant, men tviler på at det vil gi et bedre tilbud.

– Det er så mange nye enheter på jernbanen nå at vi frykter at dette vil bli en kompliserende og fordyrende faktor i tillegg til alt annet som nå endres, sier han.

Høyres leder for transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten, sier at utspillet dokumenterer behovet for bedre samordning mellom lokaltog og annen kollektivtransport.

– I de to første anbudskonkurransene for persontog har de som vinner lagt stor vekt på et nært samarbeid med de regionale kollektivselskapene, nettopp for å skape et mer sømløst tilbud og få flere til å reise med toget, sier Orten.

Frp-medlem Morten Stordalen i transportkomiteen mener at det er en statlig oppgave å legge til rette for kollektivtransport.

– Staten kan og bør i større grad legge til rette for et mer sømløst transportsystem som gjør det enklere å kombinere både lange og korte togreiser med andre transportmidler. Da blir det feil om hver enkelt region skal lage egne systemer innenfor sine grenser uten å se helheten, sier han.