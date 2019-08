Politiet: Kjørte stemorens bil til moskeen

Det er slik Philip Manshaus bevegelser kan se ut til å ha foregått. Bilen, som står registrert på siktedes stemor, skal ha vært tilgjengelig for barna i familien. Da politiet ankom åstedet på Skui, sto bilen parkert utenfor.

– Jeg kan bekrefte at vi mener at han har kjørt bilen som tilhører familien. Bilen er selvfølgelig en del av etterforskningen og gjenstand for undersøkelse, sier politiinspektør og enhetsleder Grete Lien Metlid ved Oslo politidistrikt.

Hun kan ikke si noe om hvilken rute Manshaus tok for å komme frem til Al-Noor Islamic Centre.

21-åringen skal møte i fengslingsmøte i Oslo tingrett klokken 13 mandag. Forsvarer Unni Fries sier at han ikke erkjenner straffskyld. Hun snakket med ham i går kveld og skal ha en ny samtale med ham før fengslingsmøtet. I tillegg skal en av Fries’ kolleger møte 21-åringen på formiddagen.

Hans O. Torgersen

– Jeg ønsker ikke å si noe om hva som kommer frem i fortrolige samtaler mellom meg og min klient, men jeg kan bekrefte av vi snakket sammen i går, sier Fries.

Hun understreker at det er han selv som nekter straffskyld.

– Han ønsker ikke å gi noen forklaring, men jeg vet ikke om han vil endre avgjørelsen før fengslingsmøtet, sier Fries.

Privat

Da Aftenposten var utenfor moskeen etter skyteepisoden, sto bilen til siktedes stemor parkert utenfor. Hvis politiets siktelse om at Manshaus drepte stesøsteren før han forlot hjemmet er riktig, tyder det på at han tok bilen til stesøsterens mor for å kjøre de 17 kilometerne til Al-Noor Islamic Centre i Ringsriksveien på Skui.

Hans O. Torgersen

21-åringen smadret glassruten på en sidedør og kom seg inn i moskeen og begynte å skyte før han ble overmannet av en av moskeens medlemmer.

Manshaus ble holdt nede inntil politiet kom og pågrep ham.

Under fengslingsmøtet klokken 13 mandag vil 21-åringen bli møtt med en siktelse som omfatter drap, terror- og drapsforsøk.