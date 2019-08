Siktede latterliggjøres for «feilet terrorhandling»

Mannen som er siktet for drap og drapsforsøk i Bærum lørdag ettermiddag, la ut meldinger i sosiale medier og på diskusjonsforum for høyreekstreme.

Den siktede 21-åringen hedret i et innlegg publisert på nett kort tid før angrepet flere massemordere og tok til orde for å fortsette det han beskriver som en rasekrig i den virkelige verden.

Ifølge politiet har han over tid gitt uttrykk for ekstreme holdninger og skal ha uttrykt sympati for blant annet Vidkun Quisling. Politiet etterforsker saken som et terrorforsøk.

– Mobbes for ikke å ha gjennomført

Cathrine Thorleifsson er forsker ved C-rex – Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har fulgt ulike tråder i nettsamfunnet, også det den siktede skal ha brukt.

– Hatet hans har fått næring gjennom et transnasjonalt nettsamfunn som er en samlingsplass for hvite nasjonalister. Det beskrives som en «plattform for total ytringsfrihet». Den siktede har tydelig vært motivert av antisemittiske og islamfiendtlige ideologier, sier Thorleifsson.

Hennes neste forskningsprosjekt ser på det alternative høyremiljøet i USA, populært omtalt som alt-right, og deres koblinger til Europa. Nettsamfunnet har ifølge Thorleifsson flere millioner brukere som deler innlegg anonymt. Hun forteller at mange av dem oppfordrer til vold.

I etterkant av angrepet har flere medlemmer beskrevet skytingen som en «feilet terrorhandling». De mener at den siktede var dårlig forberedt og beskriver ham som en «feilet terrorist». «Some people aren’t made to kill. He probably freaked out», skriver en av brukerne.

– Mange mobber ham for at han ikke klarte å gjennomføre, sier Thorleifsson.

Søken etter en sterk maskulin identitet

Hun mener det er liten tvil om at nettsamfunnet bidrar til dehumanisering av minoriteter og migranter, men tror imidlertid ikke at fjerning av nettsamfunnet på lang sikt vil hindre disse ideologiene i å spre seg.

– Vi må adressere de strukturelle grunnene til at unge menn tiltrekkes av høyreekstrem ideologi i utgangspunktet, sier hun.

Thorleifsson tror søken etter en sterk maskulin identitet er en viktig forklaring på at mange unge menn blir en del av slike nettsamfunn.

– Det handler mye om menn som opplever seg marginalisert i storsamfunnet.

– Søker anerkjennelse

– Det er ikke noe nytt at wannabe-terrorister henter inspirasjon fra andre terrorister som har utført politisk vold og skytemassakre. Det nye er at det har oppstått ekstreme fora som ikke har noen begrensninger i forherligelse av vold, voldtekt og terror, og der høyreekstreme massemordere dyrkes som helter, sier Tore Bjørgo.

Han er professor ved Universitetet i Oslo og på Politihøgskolen, og leder for Senter for ekstremismeforskning (C-REX).

Bjørgo sier mange dyrker det ekstreme innholdet på nettstedene, noen gjør det med en viss ironi, mens andre igjen ikke tar innholdet på alvor.

– På fora kommer det tydelig frem at de som har gjennomført terror, skytemassakre og drept mennesker, gjerne flest mulig, blir hyllet. Som Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant. Nye voldsutøvere prøver å vinne anerkjennelse ved å legge ut planer og manifester, sier Bjørgo.

Tarrant er australieren som skjøt og drepte 51 muslimer i to moskeer i Christchurch, på New Zealand i mai i år.

Bjørgo sier det motsatte nå skjer med den siktede mannen fra Bærum.

– Han latterliggjøres fordi han ikke klarte å streame hendelsen live, han drepte ingen i moskeen og han ble dessuten overfalt og stoppet av to andre. Det kan virke avskrekkende på andre som leker med tanken på å utføre slike ugjerninger, sier Bjørgo.

Terrorforskeren sier det er grunn til å være årvåken mot flere slike hendelser i Norge og at det er viktig at samfunnet sikrer moskeer og andre utsatte objekter.

-Hvit raseideologi

– Vi har hatt flere angrep rundt om i verden basert på raseideologi, hvit nasjonalisme og høyreekstremisme. Spørsmålet er om disse kan settes i sammenheng og kan indikere en global trend, sier Sondre Lindahl. Han er terrorforsker og førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskolen i Østfold.

Han sier det er skummelt og alarmerende at unge mennesker verden rundt deltar på slike chattefora.

– Slik det ser ut, har de tatt opp ideologien «the great replacement» og tatt opp narrativen at den hvite rase er under press. Det er bekyringsverdig at voldspotensialet ligger latent hos så mange, sier Sondre Lindahl.