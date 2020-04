– Jeg tror vi skal klare denne utfordrende tiden på en veldig fin måte. Vi må hjelpe hverandre. Vi må forsøke å se det positive i en vanskelig situasjon.

Kong Harald og dronning Sonja har vært på Kongsseteren de siste ukene, og skal tilbringe påskeferien der.

Fredag ettermiddag sendte de ut en felles påskehilsen til det norske folk. Også de må holde seg hjemme. Vanligvis drar de på hytta i Sikkilsdalen i Jotunheimen eller tar turen til sydlige strøk. Nå forholder de seg selvfølgelig til myndighetenes råd.

– Vi må ha tillit til myndighetene og forsøke å gjøre så godt vi kan med de rådene vi har fått for hurtigst mulig å komme tilbake til hverdagen. Vi må gå på med kamphumør for dette kan tære på kreftene og tålmodigheten. Vi er et såpass sunt folk. Dette klarer vi bra, sier dronning Sonja.

Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

– Dypt imponert

Kongsseteren er kongeparets private eiendom og ligger på Voksenkollen i Oslo. Kongefamilien bruker stedte hovedsakelig midtvinters i forbindelse med julefeiring og den årlige Holmenkolluken.

Fredag før palmelørdag benyttet kong Harald og dronning Sonja formiddagen til å nyte solen i Oslo, samt skrive påskebrev til sitt folk.

Fakta: Kongsseteren Etter kongevalget i 1905 var det et sterkt ønske om å gi en kroningsgave fra det norske folk til det nye kongeparet, Haakon og Maud Det ble nedsatt en komité og satt i gang en innsamlingsaksjon for å skaffe midler til en gave. Etter gammel norsk skikk skulle Kongen ha en gård, men han hadde allerede Kongsgården på Bygdøy Derfor ble det bestemt å forære kong Haakon en tidsmessig villa. "Kongevillaen" sto ferdig i 1910. (Kilde: Kongehuset.no)

– Vi må omstille oss

Kong Harald forteller at både han og dronningen er dypt og mektig imponert over alt det gode arbeidet som er gjort- og gjøres i disse vanskelige dagene rundt om i hele Norge.

– Men vet at det er mange som har det vanskelig. Både økonomisk og på andre måter. Det er mange permitterte. Det er selvstendig næringsdrivende som er redde for å miste bedriften sin. Det er arbeidstagere som er redde for å miste arbeidsplassen sin. Og det er mange som rett og slett er redde for å miste helsen sin, sier kong Harald.

Etter at han og dronningen kom hjem fra statsbesøk i Jordan i begynnelsen av mars, måtte begge i karantene. Kong Harald fortalte til Junior at han er i god form og at han føler seg heldig som har mange som bryr seg om meg.

Dronning Sonja maner til samhold og optimisme, og i horisonten håper hun at noe lyst kan komme ut av det mørket mange kjenner på nå.

– Jeg tror vi kan skape noe nytt i denne vanskelige situasjonen, og at det faktisk kan komme noe godt ut av dette. Vi må omstille oss. Vi må se fremover. Og vi må finne løsninger som jeg tror vil være nyttige også når vi en gang kommer ut av denne krisen.

Gløgg og påskekos

Kong Harald og dronning Sonja er overbevist om at både Norge og verden skal stå koronakrisen av. – Sammen skal vi klare dette. Som en nasjon og i samarbeid med resten av verden. Det siste er ganske viktig. Hele verden er nå i en krisesituasjon, sier kongen.

Dronning Sonja legger til.

– Så får vi bare håpe og tro – ikke bare håpe og tro. Vi tror at dette går bra. Om ikke lenge kan vi gi hverandre en god klem igjen.

De synes det er viktig at vi alle skal forsøke å finne frem til påskefølelsen, selv om det ikke er like lett for alle.

Selv startet de påskeferien med en liten gløgg.