Multisystemic Therapy – Child Abuse and Neglect er et behandlingstiltak for familier med barn mellom 6 og 18 år.

Bærum kommune etablerte det første teamet i landet i 2016 i samarbeid med Asker kommune og Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU).

Teamet settes inn i alvorlige saker der det rapporteres om fysisk vold og/eller omsorgssvikt i hjemmet.

I behandlingen er det intervensjoner rettet mot både foreldre og barn og familienes praktiske behov.

Det er fokus på rask konflikt- og sikkerhetshåndtering for å unngå nye episoder og unngå plassering utenfor hjemmet.

Behandlingen er hjemmebasert og intensiv over seks til ni måneder.

Tiltaket kvalitetssikres av NUBU og metodeutviklerne i USA.

Metoden er en tilpasning av Multisystemisk terapi (MST), som er en veletablert behandling for familier med ungdom som har alvorlige atferdsvansker.