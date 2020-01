16-åringen Tobias Gjerde fra Høvik i Bærum ble årets unge nordiske naturfotograf med sin fotoserie fra norsk natur. Se alle Gjerdes vinnerbilde lenger nede i reportasjen.

Norske naturfotografer vant også kategoriene «årets pattedyrfoto», «truet nordisk natur» og «årets nordiske turbilde» i konkurransen Nordic Nature Photo Contest (NNPC). Finske Rainer Carpelan ble årets nordiske naturfotograf.

De åtte vinnerne ble offentliggjort i Oslo Konserthus lørdag ettermiddag. Det var rekordhøy deltagelse i år, med 4885 innsendte bilder fra 355 deltagere.

Fotografer fra hele verden kan delta, men bildene må være tatt i enten Norge, Sverige, Finland, Danmark, på Færøyene, Grønland eller Island.

Dette er tiende gang nordiske mestre utropes, og arrangør og jurymedlem Tom Schandy fra magasinet Natur & Foto sier det ble sendt inn svært mange bilder av høy kvalitet i år.

– Det morsomme og spennende er at mange amatører hevder seg svært godt, sier han.

Rainer Carpelan

Roy Mangersnes

Jørn Konradsen

Ståle Johan Aklestad

Marek Biegalski

Rolf Linder

Mats Grimfoot

Pawel Zygmunt

Ung norsk mester

Aldersgrensen i ungdomsklassen er 18 år. Også her er det stor og økende deltagelse. I motsetning til i de andre kategoriene må fotografene her lever flere ulike bilder i en pakke.

Tobias Gjerde vant altså den tøffe konkurransen. Han har fotografert natur fra han var fem år gammel. I fjor tok han tredjeplass i den samme kategorien han vant i år.

Her kan du nyte bildene hans:

Tobias Gjerde

Tobias Gjerde

Tobias Gjerde

Tobias Gjerde

Tobias Gjerde

Bra utstyr og bra tilrettelagt

Tom Schandy sier det er flere grunner til at nivået er blitt så høyt.

– Fotoutstyret er blitt så bra at svært mange mestrer å ta meget gode actionbilder. Dessuten finnes et stort tilbud av tilrettelagte steder som fotografer kan besøke uten å måtte gjøre store forarbeider selv. Tidligere var det bare fotografene i National Geographic som hadde tilgang på slike steder. Nå har alle det, sier han.

Juryen jakter på kvalitet og originalitet. – Nye teknikker og metoder blir ofte belønnet. I år er det tatt mange spennende bilder med droner, som gir et nytt blikk på naturen. Men etter hvert vil kanskje dronebilder bli uoriginale. Det gjelder å finne nye teknikker, nye måter å ta bilder av dyr og natur på hele tiden, sier Schandy.

– Naturbilder er etter hvert blitt så fantastiske at turgåere flest vel aldri har sjans til å se det samme selv i naturen?

– Hvis du skal se de naturopplevelsene vi tar bilder, kreves en helt spesiell innsats. De fleste turgåere går på skogsbilveier. De som trener har øreklokker, og hører ingen natur. Dette har med fokus å gjøre. Men hvis man har et litt åpent sinn, og oppsøker de rette stedene på de rette tidspunktene – gjerne grytidlig om morgenen – er det ikke utenkelig å oppleve dette selv. Jeg tar årlig med vanlige folk til for eksempel Finland for å møte bjørn og ulv på nært hold.

– Med dagens teknologi er det vel lett å jukse bildene superflotte?

– Ja, og vi er veldig strenge. Vi ber alltid om å få utlevert RAW-filene for å sjekke hvor mye som er gjort med de innsendte bildene. Det er lov å sette til litt ekstra farge og justere kontrasten. Men bildene må ikke manipuleres for mye. Det er strengt forbud å fjerne elementer eller legge til noe. For noen år siden fant vi ut at en høyspentledning var fjernet i et bilde som holdt på å vinne. Da ble bildet diskvalifisert, sier Tom Schandy.

Du vil i løpet av helgen finne alle vinnerbildene her: www.nnpc.no