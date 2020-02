Amerikaner født på overbefolket dato, fikk «ny» bursdag i Norge

– Dette lager kjempekrøll for oss, og er det mest latterlige opplegget jeg har hørt om, sier kona Eva Britt Howard på Setermoen til Nordlys.

– Når den registrerte fødselsdatoen i Folkeregisteret ikke stemmer med det som står i passet hans og i annen legitimasjon, så får han ikke norsk førerkort, ikke opprettet bankkonto, ikke skattekort og så videre. Han er i praksis umyndiggjort, sier hun.

Ekteparet Howard giftet seg for fire år siden, har flyttet til Norge etter først å ha bodd i USA. I brevet skriver Folkeregisteret at siden det er få tilgjengelige personnumre på Coby Shain Howards fødselsdato, «har vi benyttet registreringsdato – og måned for din innflytting til Norge, 07.01. ved registrering av fødselsnummeret ditt.» Også datoer som 1. januar, 1. mars og 1. juli har samme utfordring.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sier amerikaneren.

Senior kommunikasjonsrådgiver Ernst Larsen bekrefter på e-post at Skatteetaten fra tid til annen må tildele fødselsnummer som avviker fra fødselsdato, fordi det på noen datoer nesten ikke finnes tilgjengelige numre.

Stortinget har vedtatt å innføre nye personidentifikatorer fra 2032.