Siktet mann avhørt etter dødsvold i Trondheim

Tre menn er siktet for grov kroppsskade med døden til følge eller medvirkning til dette, etter at en kvinne i slutten av 30-årene ble funnet død i Trondheim søndag.

Kvinnen ble funnet på en privat adresse på Lademoen i Trondheim rett etter klokken 11.30 søndag og brakt til St. Olavs hospital hvor hun ble erklært død.

Politiet har avhørt en av de tre siktede i saken.

– En av de siktede har gitt en fri forklaring, og vi jobber med å ettergå opplysningene han har gitt, sier politiadvokat Hans Vang hos politiet i Trøndelag til NTB.

Fengsling tirsdag

De to andre siktede var ikke i stand til å bli avhørt søndag, men Vang håper det kan skje i løpet av mandag.

Politiet opplyser at eventuelle fengslingsmøter i saken vil finne sted tirsdag, men tidspunkt er ikke fastsatt. Politiet vil avgjøre i løpet av mandag om de vil be om fengsling for alle tre.

– Politiet etterforsker saken med full tyngde og jobber for å skaffe oss en oversikt over hva som har skjedd. Det er gjennomført flere vitneavhør og tekniske undersøkelser, og politiet jobber med å innhente større mengder informasjon i form av blant annet digitale spor, sier Vang.

Kriminalteknikere fortsatte mandag undersøkelser på åstedet på Lademoen i Trondheim.

Bosatt i Trondheim

De tre siktede er i 30- og 40-årene og er kjent for politiet fra tidligere.

Den døde kvinnen, som er i slutten av 30-årene, ble identifisert søndag kveld, og pårørende er varslet. Hun var bosatt i Trondheim, men hadde ikke fast tilknytning til leiligheten der hun ble funnet.

Politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på hva slags skader kvinnen hadde eller hvordan de kan ha oppstått.

– Obduksjonen startet klokken 9, så får vi se hva som kommer ut av det, sier Vang til NTB.

Det var en kvinnelig slektning av en av de siktede som varslet politiet, bekrefter politiadvokaten, men han kan ikke si noe om bakgrunnen for varselet.

– Det må vi holde for oss selv slik saken står nå.

Relasjoner mellom de involverte

To av de siktede mennene ble pågrepet i leiligheten. En tredje mann ble arrestert senere på dagen. De tre skal ifølge NRK tilhøre et rusmiljø.

Vang sier det er relasjoner mellom de tre siktede og kvinnen, men kan ikke gå i detaljer om hvordan de kjente hverandre.

NTB var søndag i kontakt med advokat Arve Røli, som er oppnevnt som forsvarer til en av de siktede. Røli opplyste da at han foreløpig ikke har snakket med sin klient. Advokat Trond Erik Aansløkken, som forsvarer en av de andre mennene, sier mandag formiddag at han akkurat er kommet til Trondheim og ikke har fått snakket med sin klient.