Fremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror

Den 31 år gamle mannen er kinesisk statsborger, og bosatt i Stavanger-området.

Han er dømt for terrorforbund og støtte til to ulike terrororganisasjoner i Syria. De to er Turkestan Islamic Party (TIP) og IS.

TIP har opphav i Xinjang-provinsen i Kina, og ønsker at provinsen skal løsrives fra resten av Kina. Lagmannsretten la i sin dom vekt på at TIP på tidspunktet mannen var hos dem, var en nær alliert av Al-Qaida.

Mannen var ifølge dommen hos TIP i om lag fire og en halv måned i 2014.

Seks av sju dommere i retten mente også det var bevist at mannen hadde vært en del av IS, blant annet ved å bære våpen og grave huler for organisasjonen. Retten mener også at den mannen hadde til hensikt å bidra til IS' væpnede kamp.

Retten mener at det er formildende at mannen i stor grad har bidratt til å forklare hva han gjorde i Syria.

– Han ville ikke blitt domfelt uten sin egen forklaring om hva han hadde gjort i Syria, skriver lagmannsretten i en pressemelding.