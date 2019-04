Under følger en oppsummering av de viktigste nyhetene fra påsken. Du kan også klikke deg inn på sakene i leselisten under:

Terror på Sri Lanka

Reuters / NTB scanpix

290 er døde og 500 er såret etter i alt åtte eksplosjoner ulike steder på Sri Lanka (se grafikk under). Terrorangrepet startet 08:45 søndag morgen, og rammet først tre kirker og tre hoteller.

Senere på ettermiddagen eksploderte det på et hotell og i et hus under et politiraid. En bombe har også blitt uskadeliggjort ved flyplassen i hovedstaden Colombo.

Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, men den lokale islamistgruppen National Thowheeth Jama'ath (NTJ) er mistenkt av myndighetene. Tre av barna til Danmarks rikeste mann, Anders Holch Povlsen, er blant de drepte. UD vet enda ikke om noen nordmenn er rammet.

Ukraina får ny president

VADIM GHIRDA, AP / NTB scanpix

Skuespilleren og komikeren Volodymyr Zelenskij (41) blir Ukrainas neste president. Han gjorde et brakvalg med 73 prosent av stemmene. Nåværende president Petro Porosjenko har fått snaut 25 prosent, viste opptellingen etter at 95 prosent av stemmene var talt.

Zelenskij er utdannet jurist og har ingen politisk erfaring, men er berømt for hovedrollen i Ukrainas mest populære TV-serie: Folkets tjener, som også er navnet på hans politiske parti.

Solskjærs Manchester United ydmyket

Jason Cairnduff / Reuters

Ole Gunnar Solskjær sa unnskyld til fansen etter at Manchester United tapte 0–4 mot Everton første påskedag.

– Den prestasjonen vi leverte, er vanskelig å beskrive, for den var så ille. Vi ble slått på alle de grunnleggende ingrediensene i fotball i dag, sa Solskjær på pressekonferansen etter kampen.

I lokalavisen Manchester Evening News får samtlige spillere i lagets startellever får en poengsum på null eller en i avisens spillerbørs. Etter helgens runde i Premier League ligger Manchester United på 6. plass. Liverpool leder fortsatt, to poeng foran Manchester City, som har en kamp mindre spilt.

Notre-Dame i flammer

GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Den ikoniske Notre-Dame-katedralen i sentrum av Paris fikk store skader i en dramatisk brann mandag 15. april.

Den 850 år gamle katedralen var under restaurering av fire ulike selskaper da brannen startet. Det 150 år gamle spiret ble slukt av flammene og raste sammen. Det gjorde også deler av taket.

Fransk politi har avhørt rundt 30 personer etter brannen, og har hatt som hovedteori at brannen har startet som følge av en elektrisk kortslutning.

Mueller-rapporten avslører løgner, press og propaganda

Pablo Martinez Monsivais / NTB Scanpix

18. april ble en sensurert versjon av spesialetterforsker Robert Muellers rapport om Russlands innblanding i den amerikanske valgkampen publisert. Her kommer det frem at Mueller funnet bevis for at Russland forsøkte å påvirke valget

Det er imidlertid ikke funnet bevis for at Donald Trump og hans valgkampstab har samarbeidet med Russland. Aftepostens USA-korrespondent, Christina Pletten, trekker frem seks viktige poenger:

Russerne var aggressive Trump forsøkte å fjerne Mueller Medlemmer av Trump-kampanjen spredte propaganda Assange: «Clinton er en sadistisk sosiopat» Trump påvirket ikke partiplattformen Årevis med planer om Trump Tower Moskva

Liadal måtte slutte i lederjobb på grunn av økonomisk utroskap

Olav Olsen

Tidligere denne måneden avslørte Aftenposten at stortingspolitiker Hege Haukeland Liadal har levert fiktive reiseregninger til Stortinget. Slik har hun fått utbetalt tusenvis av kroner som hun ikke har krav på.

En rekke kilder med kunnskap om Liadals arbeidsforhold forteller at hun i 2012 måtte slutte i jobben som avdelingsleder for Adecco Haugesund på grunn av økonomisk utroskap. Kildene forteller at Liadal over tid hadde blandet sammen firmaets økonomi med sin egen, og at hun lot Adecco betale for privat forbruk. Lidal selv hadde følgende å si om saken i en e-post til Aftenposten:

«Den fremstilling som dere blir presentert av anonym kilde er ikke riktig. Jeg reagerer på at anonym kilde kan fremstille dette på en slik måte».

Flertallet i Oslo har flyttet seg kraftig mot venstre.

I Oslo er Rødt, MDG og SV nesten dobbelt så store som i resten av landet, viser en fersk meningsmåling utført av Norstat for Aftenposten og NRK. De tre partiene sikrer stadig solid flertall for Raymond Johansens byråd.

Partibarometre viser også at Sp er inne i Oslo bystyre for første gang siden 1995. Se partibarometeret under: