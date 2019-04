Politiet vil åpne grav i søket etter Trine Frantzen

De siste undersøkelsene på kirkegården i Øvsstun i Fana i Bergen ble foretatt 2. april. Nå gjør resultatet av disse skanningene at politiet ifølge Bergensavisen ønsker å åpne en av gravene.

Målet med den såkalte geoskanningen har vært å finne ut om det ligger flere i graven enn det skal være.

Etter planen skal gravingen finne sted i mai. Arbeidet vil pågå under lukket telt, uten tilgang for uvedkommende. Representanter fra Gravplassmyndigheten vil være til stede, skriver avisen.

Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere saken overfor avisen, men politiinspektør Tore Salvesen i Vest politidistrikt sier at det vil komme en pressemelding i neste uke.

Årsaken til at man skannet gravene er at Øvsttun gravplass ligger like i nærheten av adressen der Frantzen sist ble sett. En teori er at Frantzen, som tilhørte et belastet rusmiljø, ble drept med en overdose narkotika og deretter gravd ned.

31-åringen forsvant fra sitt hjem i Os i Hordaland i mai 2004, men politiet har aldri klart å finne ut hva som har skjedd med henne eller funnet henne. Frem til nå har det vært jobbet med saken i flere perioder alt ettersom hva slags tips som har kommet inn.