Politiet har avsluttet sine kriminaltekniske undersøkelser på stedet, opplyser politiet.

– Brannmannskaper blir på stedet til tirsdag morgen, sier operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt mandag kveld.

Etterslokkingen av den kraftige brannen holdt på til langt utover formiddagen mandag, og det vil bli holdt vakt på stedet på grunn av faren for oppblussing.

To menn pågrepet etter kort tid

Brannvesenet ble varslet om brannen klokken 0.25 og var på stedet med første patrulje 12 minutter senere. I tillegg til Nav, holder Familiens Hus til i samme bygg.

To menn i 40- og 50-årene ble pågrepet etter kort tid og siktet for ildpåsetting. De to er fra området og er begge kjenninger av politiet.

Det er foreløpig ikke blitt gjennomført noe formelt avhør av de to, og det er ukjent hvordan de stiller seg til siktelsen.

I underkant av to timer etter at politiet meldte om brannen, ble de to mennene pågrepet mistenkt for å ha stiftet brannen.

– Straks-etterforskning på stedet gjorde at vi konkluderte med at brannen var påsatt, og to menn er pågrepet, opplyste operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til NTB klokken 2.47 natt til mandag.

