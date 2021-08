Derfor stenges Oslofjordtunnelen nesten annenhver dag: – Gambler med folks liv

Mandag måtte Oslofjordtunnelen stenge. Det er langt fra første gang. Faktisk skjer det nesten annenhver dag.

Mandag ble det meldt om brann i Oslofjordtunnelen. Nå skal den være stengt i minst en uke.

Det er mørkt, for taklyset er gått. Mye av asfalten er skadet, og den må freses og legges på nytt. En lysstripe på veggen på ti meter er smeltet. Smeltede bildeler ligger også langs veien.

Slik beskriver Anine Kalmo Larsen Oslofjordtunnelen akkurat nå. Hun er i Drift og vedlikehold hos Statens vegvesen.

Anine Kalmo Larsen var i Oslofjordtunnelen for reparere skadene etter trailerbrannen mandag.

Mandag brant det i en semitrailer i tunnelen. Nå skal den være stengt i minst en uke.

Men det er ikke først gang det brenner i Oslofjordtunnelen.

Og i hvert fall ikke første gang den stenges. Trolig er det heller ikke siste.

Den bratte og travle Oslofjordtunnelen stenges nesten annenhver dag, viser tall Aftenposten har hentet fra Statens vegvesen.

Til sammen er den stengt så mye som ti prosent av tiden. Det er 876 timer i året.

Det ble ikke meldt om noen skadede etter brannen i en semitrailer mandag.

Fakta Så mange ganger har Oslofjordtunnelen vært stengt 2021: 86 ganger

2020: 168 ganger

2019: 159 ganger

Dette er kun stengninger ved uforutsette hendelser. I tillegg kommer stengninger for planlagt vedlikehold, opplyser Larsen i Statens vegvesen.

Hver tirsdag i måneden stenges den for elektroinspeksjon.

Omtrent seks ganger i året er den stengt for vasking.

Vasking og elektroinspeksjon er helt nødvendig for å drifte tunnelen. I tillegg kan det forekomme øvelser, geologisk inspeksjon, sikkerhetsinspeksjon og tilsyn.

Ifølge Statens vegvesen har tunnelen en oppetid på bare 90 prosent. Vis mer

Hvorfor stenges tunnelen så ofte?

I dag finnes det knapt rømningsmuligheter i tunnelen. Faktisk er det kun en rømningsvei ut i dagen på Hurum-siden.

Ved ulykker og andre hendelser må tunnelen derfor stenges for trafikk i begge retninger.

De bratte bakkene inn og ut av tunnelen gjør den også ekstra sårbar for ulykker.

– Det er ren fysikk. Jo brattere bakke og jo tyngre kjøretøy, jo større fare er det for varmgang i motor eller bremser. Skal du holde igjen 50 tonn i en slik bakke, krever det helt ekstreme mengder med energi, sier Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet.

Slik var røykutviklingen fra tunnelen mandag.

Oslofjordtunnelen er nemlig brattere enn EUs krav for nye tunneler. De sier at en tunnel ikke bør ha en helling på mer enn 5 prosent. Oslofjordtunnelen har en helling på opptil 7 prosent i begge retninger.

– Man gambler med folks liv og helse med en slik tunnel. Jeg vil gå så langt som å si at man baserer sikkerheten på flaks. Det vogntoget som brant på mandag kunne like så godt kjørt rett foran en buss full av barn eller pensjonister. Da hadde fort katastrofen vært et faktum.

Det sier Geir Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund.

– Det hadde aldri vært tillatt å bygge en slik tunnel i dag, sier han og peker på kravene til EU.

Fakta Branner i Oslofjordtunnelen nesten hvert år 29. mars 2011: Brann i vogntog. 23. juni 2011: Brann i vogntog. 28. august 2012: Brann i lastebil. 21. september 2013: Brann i personbil. 17. desember 2014: Brann i personbil. 7. januar 2015: Brann i lastebil. 9. november 2015: Brann i lastebil ved tunnelinngang. 25. februar 2016: Branntilløp i personbil. 11. mars 2017: Branntilløp i lastebil. 23. april 2017: Det brant på lasten til en lastebil som kjørte gjennom tunnelen. Røykutvikling i tunnelen. 26. april 2017: Brann i personbil. 5. mai 2017: Lastebilbrann. Den største som noen gang har vært i tunnelen. 20. juni 2018: Branntilløp i lastebil ved utsiden av tunnelen. 6. mars 2019: Branntilløp i lastebil. 2. august 2021: Brann i semitrailer. Kilde: Statens vegvesen Vis mer

Geir Mo i Norges Lastebileier-Forbund mener Oslofjordtunnelen gambler med folks liv.

Hvorfor bygges det ikke en bro i stedet?

Det smarteste ville vært å stenge Oslofjordtunnelen helt og bytte den ut med bro. Det skrev Veivesenet i en rapport i 2015.

En bro til mellom Moss og Horten via Håøya ville lønnet seg samfunnsøkonomisk, skrev de.

Likevel lot regjering være å følge denne anbefalingen. Kommuner og miljøorganisasjoner hadde stått sammen i protest dette alternativet. De mente at en bro «ville ødelegge hele Indre Oslofjord», sjøliv, fugleliv og friluftsliv inkludert».

Løsningen som fikk størst støtte var heller et nytt tunnelløp for dagens Oslofjordtunnel.

Statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet bekrefter natur- og miljøvern som årsak til ikke å bygge bro via Håøya. Men det var også et økonomisk spørsmål.

«Kostnaden av å bygge ny bro var vesentlig mye høyere enn å bygge nytt tunnelløp. Beslutningen om å bygge nytt tunnelløp, var også at dette ville gi en vesentlig forbedring i trafikksikkerheten», skriver han på mail til Aftenposten.

Regjeringen avgjorde da at det heller skal bygges en like bratt tunnel ved siden av den nåværende. De skal være knyttet til hverandre.

Hvis det oppstår en hendelse i en av tunnelene, vil den andre kunne brukes som rømningsvei. Da vil man slippe å stenge trafikken helt.

Slik skal det nye tunnelløpet stå parallelt med dagens Oslofjord-forbindelse.

Men også denne løsningen er i dristigste laget. Det nye tunnelløpet skal være like bratt som nåværende.

– En like bratt tunnel vil ikke eliminere trafikkfaren. Den gjør at vi får flere redningsveier, men hindrer ikke selve ulykkene, sier Geir Mo og legger til:

– Den bør derfor aldri bygges, og myndighetene bør ta nok en alvorlig brannulykke som et tegn på at det er ingen skam å snu.

Flere organisasjoner, som Norges Lastebileier-Forbund og Yrkestrafikkforbundet, sendte inn en klage mot staten i 2017 til Eftas overvåkingsorgan ESA.

De mente at et ekstra løp må regnes som en ny tunnel og dermed underlegges kravet om helling på mindre enn 5 prosent.

Men ESA konkluderte med at hellingskravet kun gjaldt for nye prosjekter. Det nye løpet ble derimot sett på som «fase to» i en eksisterende tunnel. ESA lukket saken.

I 2018 ga Samferdselsdepartementet Statens vegvesen oppdrag å planlegge bygging av det parallelle tunnelløpet.

Når slipper du å møte en stengt tunnel?

Om du skal begi deg ut på Oslofjordtunnelen i nærmeste fremtid er det ikke usannsynlig at du møter en stengt tunnel. Og slik vil det være i mange år fremover.

Ifølge Veivesenet er forventet byggestart 2. kvartal 2023. Da vil det nye løpet være ferdig i 2027.

– Da vil tunnelen nesten ikke være helstengt, sier Anine Kalmo Larsen.

Men først må vedtaket fremmes for Stortinget. Det forventes et Stortingsvedtak i løpet av 2021.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet skriver at det ikke er et alternativ å revurdere planen om et nytt tunnelløp og heller bygge bro.

«Et nytt tunnelløp er også omtalt og prioritert i den nye nasjonale transportplanen, som Stortinget behandlet i juni i år», skriver han.