Fetterens advokat vil anmelde Birgitte Tengs-etterforskere til Spesialenheten

(Stavanger Aftenblad): Advokat Arvid Sjødin mener at den tidligere etterforskningsledelsen i Birgitte-saken snakket usant under ed. Politiet kan i dag ikke dokumentere påstanden om at den nå drapssiktede mannen ble sjekket ut.

Advokat Arvid Sjødin mener at Spesialenheten for politisaker bør etterforske politifolkene som jobbet med Birgitte-saken de første årene.

10. nov. 2021 12:37 Sist oppdatert nå nettopp

Under rettsprosessen mot Birgitte Tengs’ fetter hevdet sentrale etterforskere at den nå drapssiktede Karmøy-mannen var sjekket ut av saken.

Politifolkene som siden 2016 har jobbet med det 26 år gamle drapet, finner ikke dokumentasjon som forklarer hvordan kollegene på 1990-tallet kom frem til at 51-åringen kunne utelukkes som gjerningsmann.