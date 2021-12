Ny skatteblemme på Stortinget: Trakk ikke Eva Kristin Hansen i skatt for hjemreiser med privatsjåfør

Stortinget har latt Eva Kristin Hansen (Ap) slippe skatt når hun har brukt privatsjåfør til og fra hjemmet. Det skulle de ikke ha gjort, ifølge Stortingets egne advokater.

Bildet viser forværelset på vei inn til stortingspresidentens kontor. Her kan presidentskapets medlemmer be om å bli kjørt av privatsjåfør.

17. des. 2021 14:12 Sist oppdatert nå nettopp

Denne uken kunne Aftenposten dokumentere at Eva Kristin Hansen (Ap) ble kjørt av privatsjåfør mellom Stortinget og hjemmet sitt 591 ganger.

Turene skjedde fra høsten 2017 til høsten 2021, da Hansen var første visepresident. Hun hadde da meldt flytting til Ski og sagt fra seg pendlerboligen i Oslo.

Hovedregelen på Stortinget er at politikere selv skal betale for å komme seg på jobb. Dette kalles arbeidsreiser. Hvis arbeidsgiver likevel dekker denne reisen, skal arbeidstager betale skatt av fordelen.

Men presidentskapet har selv vedtatt en instruks som sier at de skal slippe å betale skatt når de bruker Stortingets privatsjåfører.

Dermed har de ikke skattet når disse sjåførene har kjørt dem til og fra jobb. Det skulle de ha gjort, mener førsteamanuensis Eivind Furuseth på BI. Han har skatterett som sitt fagområde.

– Man må ha en grunn for at det skal være skattefritt. Utgangspunktet er klart at dette er skattepliktig, sier Furuseth.

Han får støtte av Stortingets egne skatteadvokater. Nå sier stortingsledelsen at de skal følge opp.