Hvorfor er det bråk i Kristiansand? Hør podkast om bakgrunnen for konflikten.

En snuoperasjon fra regjeringen og en svært ubehagelig telefonsamtale har skapt furore på Sørlandet. Hva skjedde?

11 minutter siden

De tre kommunene Kristiansand, Søgne og Sogndalen ble tvunget til å slå seg sammen under Solberg-regjeringen. Den nye konstruksjonen fikk det inkluderende slagordet: «En by for alle».

Men var det egentlig det?

Da Støre-regjeringen åpnet for å reversere sammenslåingen, ble det starten på en krangel som har tatt helt av. Både politikerne imellom, og blant innbyggerne.

Hvordan ble sørlandsidyllen brutt? I dagens episoden av Forklart tar kommentator Halvor Hegtun deg gjennom historien.