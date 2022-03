Han kan hemmeligholde dokumenter om egne goder fra Stortinget: Nå vil presidenten vurdere regelverket

Det blir full gjennomgang av innsynsreglene på Stortinget etter pendlerbolig-sakene. Men det skjer ikke umiddelbart.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

Stortingets presidentskap ønsker full gjennomgang av reglene om innsynsrett i Stortingets dokumenter.

Aftenposten har tidligere vist hvordan Stortinget kan stanse innsynskrav.

Hvis administrasjonen nekter pressen innsyn i dokumenter, vil en klage behandles av stortingsdirektøren. Direktøren er underlagt Stortingets presidentskap. Det ledes av stortingspresident Masud Gharahkhani.

I februar fremmet Seher Aydar og Bjørnar Moxnes fra Rødt et forslag, der hensikten var å rydde opp i dette. De ba om utredning av en uavhengig klageinstans som skulle ta seg av klager om innsyn i Stortingets dokumenter.

Gjennomgang av innsynsreglene

Forslaget fra Rødt ble ikke vedtatt. Men i presidentskapets ferske innstilling står det at det er på tide med en gjennomgang av innsynsreglene. Dagens regler for innsyn i Stortingets dokumenter er 13 år gamle.

Presidentskapet vil ta initiativ til en helhetlig gjennomgang av offentlighetsreglene for Stortinget. Men det vil ikke skje før den pågående granskningen av de økonomiske ordningene representantene nyter godt av er ferdig.

– Det er snart 13 år siden de nåværende innsynsreglene ble vedtatt. Spørsmål om innsyn, og om hvem som skal behandle klager på avgjørelser, henger tett sammen med regler for dokumentoffentlighet, poengterer stortingspresident Masud Gharahkhani overfor Aftenposten.

– Presidentskapet vil derfor ta initiativ til en helhetlig gjennomgang av Stortingets innsynsregler.

Rødts partileder Bjørnar Moxnes.

Moxnes: En viktig innrømmelse

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener dette er en viktig innrømmelse.

– Dette tar vi som et første gjennomslag for offentlighetenes interesser, skriver han i en e-post til Aftenposten.

– Dette må bli starten på slutten for at bukken passer havresekken. Stortinget forvalter fellesskapets midler og kan selv potensielt nekte fellesskapet innsyn i hvordan det gjøres.

Moxnes understreker at deres ønske fortsatt er at det opprettes et uavhengig organ som kan behandle klagesaker om innsyn i Stortingets dokumenter.

Partilederen skuffet over at gjennomgangen blir liggende på vent.

– Det betyr at presidentskapet vil la dette ligge brakk i hvert fall et års tid. Det holder ikke.