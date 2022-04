Protonstråling i Tyskland gjorde 25-åringen frisk

Knut-Helge Nesse (25) er en av 237 unge nordmenn som har fått strålebehandling i Tyskland. Nå kommer muligheten også i Norge.

Knut-Helge Nesse (t.h.) er glad for at kreftlegen foreslo behandling i Tyskland. Tor-Christian Aase Johannessen (t.v.) er Nesses lege.

Tine Dommerud Journalist

Paul S. Amundsen Fotograf

Høsten 2020 opplever Knut-Helge Nesse plagsom øresus. Den er pulserende og pågående.

For jusstudenten fra Sotra utenfor Bergen blir dette irriterende. Han merker at det forstyrrer ham når han leser. Stoffet blir vanskeligere å forstå og huske. Og etter hvert blir lydene så påtrengende at han bestemmer seg for å gå til fastlegen.