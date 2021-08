Hva skal til for at norsk politi skyter mot personer? Dette sier forskningen.

Rundt to ganger i året skyter politiet mot et annet menneske. For første gang er det forsket på hvorfor de gjør det.

Krimteknikere på stedet hvor en mann ble skutt og drept av politiet på Valaskjold, Sarpsborg lørdag morgen. Dette er åttende gang på 20 år at en person blir drept av politiet i Norge.

7 minutter siden

Lørdag ble en mann skutt og drept av politiet i Sarpsborg. Politiet sier en akutt og kritisk situasjon gjorde at de løsnet skudd. Mannen hadde ifølge politiet forfulgt en med kniv før situasjonen der det ble skutt, oppsto.

Saken er under etterforskning av Spesialenheten for politisaker og alle detaljer rundt hendelsesforløpet er ikke kjent.