893 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det er fremdeles mange som blir smittet av koronaviruset.

Det siste døgnet er det registrert 893 koronasmittede i Norge. Det er 348 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste syv dagene er det i snitt registrert 644 koronasmittede pr. dag. Tilsvarende snitt for syv dager siden lå på 408, så trenden er stigende.

Mandag var 125 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fire flere enn dagen før.

28 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 14 på respirator. Det er tre færre på intensiv og én flere på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Ved midnatt natt til tirsdag var det utført 7,9 millioner koronatester her i landet siden februar i fjor. I alt har 201.410 personer testet positivt.

Viruset trives bedre om høsten

Smitteøkningen kommer ikke helt uventet. FHI skrev i sin forrige ukesrapport, som ble publisert onsdag forrige uke, at kaldere vær og mulig svekkelse av immunitet over tid kan gi viruset bedre forhold for smittespredning.

Men de skrev også at dette kan motvirkes gjennom stadig mer utbredt immunitet etter vaksinasjon i befolkningen, gode hygienevaner, selvisolering av syke samt eventuelt mindre kontakt mellom folk.

17. oktober var 78 prosent av hele befolkningen vaksinert med minst én dose, mens minst 91 prosent av alle i alderen 16 år og eldre er blitt vaksinert.

Siden starten av september har 12- til 15-åringer fått tilbud om én dose koronavaksine. Folkehelseinstituttet har vurdert om de også skal få tilbud om 2. dose, men anbefaler å avvente mer kunnskap. FHI skal gjøre en ny vurdering ved starten av 2022.

Antallet sykehusinnlagte med covid-19 gikk kraftig opp fra august til september, men har siden ligget ganske stabilt rundt 100–125 innlagte.