Avdyli-brødrenes far om drapssiktelsen: – Dette er bare trist

Isa Avdyli blir overrasket da Aftenposten ringer og forteller ham at hans to sønner er siktet og etterlyst for Mortensrud-drapet. – Dette er bare trist. Jeg visste ikke noe.

Bildene er fra videoovervåkingskamera på Gardermoen rett før brødrene tok et fly til Pristina i Kosovo, lørdag 9. oktober.

27. okt. 2021 13:36 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Jeg har ikke hatt kontakt med dem på minst fem-seks år. Jeg vet ikke når de kom ut av fengsel, sier Isa Avdyli som bor i Bærum.

Han er faren til brødrene Valon (35) og Visar (32) Avdyli som oslopolitiet nå har etterlyst internasjonalt for Mortensrud-drapet.

Onsdag offentliggjorde politiet bilde av de to, fanget opp av et overvåkingskamera på Gardermoen da de var på vei til Pristina i Kosovo den 9. oktober. Det var to dager etter drapet på Hamsi Hashe Adan.

Det er Svein Holden som er forsvarer for brødrene. Holden sier til Aftenposten at han har vært i kontakt med begge to etter at de ble etterlyst.

– Begge nekter for å ha noe med hendelsen å gjøre, sier Holden.

Advokaten ønsker ikke å svare på spørsmål om hvorfor de to reiste til utlandet kort tid etter drapet de nå er siktet for.

Brødrene er allerede straffedømt. De fikk i 2015 Norgeshistoriens første terrordom for å ha støttet terrorgruppen Den islamsk stat (IS). Saken gikk helt til Høyesterett der dom falt i 2016:

Eldstemann Valon ble dømt for å ha reist til Syria som fremmedkriger.

Visar reiste ikke, men ble dømt for å bidratt til IS med materiell støtte.

Isa Avdylis tredje sønn, Egzon Avdyli, ble i 2014 drept i kamp for IS.

20 år gamle Hamse Hashi Adan ble drept på Mortensrud 7. oktober.

Bakgrunn fra Kosovo

Familien Avdyli har bakgrunn fra Kosovo. Faren Isa kom til Norge for mange år siden og etablerte seg med familien. For omtrent ti år siden flyttet ble han skilt og flyttet fra kona.

– Først ble dine sønner dømt for å ha støttet IS, og nå er de siktet for drapet på en ung mann i Oslo. Hva sier du til det?

– Hva skal jeg si? Hva har skjedd?

Aftenposten forklarer ham at politiet har publisert bilder av sønnene som nå er drapssiktet. Han forteller at han sliter med helsen og at han heller ikke har fått med seg at en ung mann i begynnelsen av oktober ble skutt og drept på Mortensrud.

– Uff, dette er bare trist. Først disse dommene, og nå dette, jeg får dette i tillegg. Jeg skjønner det ikke, sier han.

Ifølge politiet satte brødrene seg på flyet til Pristina i Kosovo lørdag 9. oktober.

Faren deres forteller at han fikk vite at de også i sommer var på besøk hos familiemedlemmer i Kosovo. Han sier at han ikke har hatt kontakt med de to sønnene etter at de ble dømt for IS-terror.

Han sier at han for mange år siden forsøkte å få på rett spor:

– I starten forsøkte jeg å prate med dem. Men de hørte ikke på meg, de hadde andre som de hørte på.