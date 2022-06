«For bedriften var jeg bare et verktøy som gikk i stykker. Ikke et menneske som ble skadet»

– Jeg hørte kollegaen min rope og visste at jeg måtte reagere med én gang. Man dør hvis man venter. Hvis jeg bare hadde flyttet meg raskere... Da hadde det kanskje gått bra, forteller Valentas.

16. juli 2015 skulle tømreren og arbeidslaget hans fra FH Entreprenør montere takstoler på en hytte i Telemark. Hjemme i Litauen hadde 54-åringen to voksne barn og en kone han var glad i. Han hadde jobbet som snekker hele sitt voksne liv. De to siste årene hadde han reist Norge rundt for å sette opp hytter for nordmenn.