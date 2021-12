Omikron-smittet på konsert i Stavanger – alle som var til stede må teste seg

Drøyt 600 publikummere var til stede da deLillos spilte i Folken lørdag kveld. Nå blir alle bedt om å PCR-teste seg og holde seg hjemme til svaret foreligger.

9. des. 2021 23:11 Sist oppdatert nå nettopp

(Stavanger Aftenblad:) – Smittesporingen i kommunen kontaktet oss. Én av konsertgjengerne har fått bekreftet omikronsmitte. Det betyr at alle som var på konserten, må PCR-teste seg så fort som mulig, sier Folken-sjef Jesper Brodersen til Aftenbladet.

Torsdag kveld gikk det ut en SMS-melding til alle som var på konserten, med mer informasjon. Der står det at de må PCR-teste seg og bli hjemme til svaret på testen foreligger.

«Videre karantene etter dette er ikke nødvendig, men konsertgjengerne må ta en ny PCR-test på dag 8 etter mulig smitteeksponering. I dette tilfellet vil det si søndag 12. desember», står det i meldingen.

Smittesporerne i Stavanger kommune henviser til dette nettstedet for mer informasjon.

– En stor sak

– Konserten var bortimot utsolgt. Det betyr omtrent 600 publikummere i tillegg til ansatte, frivillige og annet personale, sier Brodersen.

Det første bekreftede tilfellet av omikronvarianten i Rogaland ble påvist i Sandnes tirsdag.

Tirsdag kveld valgte regjeringen å innføre strenge koronatiltak for å bremse spredningen av den nye koronavarianten.

Smittevernoverlege Ruth L. Midtgarden i Stavanger kommune fikk først vite om smittetilfellet, som svært sannsynlig dreier seg om omikron, torsdag kveld.

– Her kan vi ha en skikkelig smittebombe. Det er en stor sak når over 600 personer potensielt kan være smittet. Nå får vi håpe at konsertgjengerne følger anmodningen om å holde seg inne og ta PCR-tester. Men disse er ikke definert som nærkontakter av den smittede, sier hun.

Variant-screening

Viser det seg at flere er smittet med omikron-viruset, får smittesporerne en vanskelig jobb fremover.

Det kommunen har fått vite i dag, er at smittetilfellet hos personen som lørdag var på konserten i Folken, ikke dreier seg om delta-varianten. Variant-screeningen av en positiv test foreligger to dager etter at smitte er konstatert.

– Da er det nok omikron, fordi vi ikke kjenner til andre varianter som er i omløp nå. Endelig omikron-bekreftelse vil det ta ytterligere to dager før vi får, sier Midtgarden.