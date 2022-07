Ingen umiddelbar løsning i sikte i SAS-konflikten

Forhandlingene mellom SAS og fire pilotforeninger under SAS Pilot Group pågår fortsatt søndag morgen. Lørdag kveld ble det opplyst at tonen var god.

Riksmegler Mats Wilhelm Ruland utenfor Näringslivets Hus i Stockholm der forhandlinger mellom SAS og de skandinaviske pilotforeningene har pågått siden klokken 10 lørdag.

17. juli 2022 07:47 Sist oppdatert nå nettopp

Den svenske pilotforeningens pressesekretær Rebecca Rosenvinge bekrefter overfor TT at forhandlingene fortsatt pågår ved 6-tiden på søndagsmorgenen.

Partene i SAS-konflikten har sittet i møter i Näringslivets Hus i Stockholm siden klokken 10 lørdag formiddag. Ifølge riksmegler Mats Ruland har de kommet videre.

– Det er ingen avklaring ennå. Vi skal ut å kjøpe litt mat og kommer til å sitte gjennom natten. Jeg kan ikke si noe mer enn det nå, sa riksmegler Mats Ruland da han møtte pressekorpset utenfor Næringslivets hus i Stockholm klokken 23.20 lørdag kveld.

13 dager

Streiken er nå inne i sitt 13. døgn. I 8.30-tiden søndag er 154 flygninger så langt kansellert, ifølge Avinor.

– Forhandlingene vil fortsette i natt, sier den svenske megleren Cecilia Fahlberg Pihlgren til pressen rett før midnatt.

– Vi går inn på nytt nå og har lastet opp med smørbrød, sier hun.

Hvor lenge forhandlingene vil pågå eller hvilke spørsmål som diskuteres vil hun ikke kommentere.

– Vi sitter her til det er løst. Vi går ikke hjem så lenge partene er her og forhandler, sier hun til TT.

Roger Klokset, leder i Norsk SAS pilotforening, i Stokholm på fredag.

Ikke klart innen uken er over

Lederen i Norske SAS-flyveres forening, Roger Klokset, sa tidligere på lørdagskvelden at ting får ta den tiden som er nødvendig, så lenge det er håp om en løsning,

Han vil ikke si hvor nær partene er en løsning i konflikten, men opplyser at det jobbes intensivt med meglingsforslag som ligger på bordet.

– Jeg vet ikke om vil ha en løsning innen uken er over, vi er innstilt på å bruke den tiden som kreves, sier han.

Atmosfæren ved forhandlingsbordet beskriver han fortsatt som god.

– Stemningen er fin, vi kjenner hverandre godt på begge sider av bordet og har jobbet sammen lenge. Men det er klart at det er viktig at vi blir enige så snart som mulig.

Skjebnetimer for SAS

Riksmegler Mats Ruland sa lørdag formiddag, på vei inn i Näringslivets Hus i hus i Stockholm, der forhandlingene pågår, at det fantes en «genuin vilje til å løse dette». Senere sa han at det hadde vært bra utvikling de første timene på formiddagen.

Ifølge SAS' forhandlingsleder Marianne Hærnes ligger det en løsning på bordet som i ytterste konsekvens handler om SAS' overlevelse, å sikre innsparinger og inntekter i flyselskapets finansielle redningsplan.

SAS-streiken har vart siden mandag 4. juli, og cirka 30.000 passasjerer rammes hver dag.

Til sammen er over 2.000 avganger innstilt bare i Norge. Lørdag er over 130 avganger kansellert, og søndag er allerede over 100 SAS-flyvninger innstilt.