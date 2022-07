Ingen umiddelbar løsning i sikte i SAS-konflikten: – Det går litt frem og tilbake

Forhandlingene mellom SAS og pilotforeningene har fortsetter. – Vi kommer til å være her så lenge det finnes noen mening med det, sier lederen for norske SAS-flygeres forening.

Riksmegler Mats Wilhelm Ruland utenfor Näringslivets Hus i Stockholm der forhandlinger mellom SAS og de skandinaviske pilotforeningene har pågått siden klokken 10 lørdag.

17. juli 2022 07:47 Sist oppdatert 10 minutter siden

SAS-streiken er nå inne i sitt 13. døgn. Rundt klokken 10.30 søndag var 162 flyvninger så langt kansellert, ifølge Avinor.

Fremdeles er det ikke kommet frem noen løsning, men meglingen mellom de fire pilotforeningene og SAS holder stand utover søndagen.

– Det går litt frem og tilbake. Det kan bli en avtale, men det er ikke garantert. Det er ingenting som er løst ennå, sa Roger Klokset, leder i norske SAS-flygeres forening til pressen klokken 7.25 søndag.

Roger Klokset, leder i norske SAS-flygeres forening, i Stokholm på fredag.

Klokset, og resten av meglingskorpset, har vært våkne i godt over ett døgn nå. På spørsmål om hvorfor de har vært oppe hele natten, sier Klokset at de ønsker å få til en avtale så snart som mulig.

– Streiken har pågått lenge og den har påvirket mange. Det er mange som venter på en utgang her. Vi jobber på så godt vi kan.

Han sier også at det har vært en utfordring å sitte i forhandlinger i så mange timer i strekk.

– Det går litt langsomt. Heldigvis er vi mange, og vi hviler når vi kan. Enn så lenge går det bra. Men nå skal jeg kjøpe frokost, sa pilotlederen før han forlot pressen.

Luftfart og spenning ut uken

Klokset har heller ikke sagt hvor nær partene er en løsning i konflikten, men opplyser at det jobbes intensivt med meglingsforslag som ligger på bordet.

– Jeg vet ikke om vil ha en løsning innen uken er over, vi er innstilt på å bruke den tiden som kreves, sier han.

Atmosfæren ved forhandlingsbordet beskriver han fortsatt som god.

– Stemningen er fin, vi kjenner hverandre godt på begge sider av bordet og har jobbet sammen lenge. Men det er klart at det er viktig at vi blir enige så snart som mulig.

Partene i SAS-konflikten har sittet i møter i Näringslivets Hus i Stockholm siden onsdag. Etter det har det vært lange dager med forhandlinger, men om det blir en løsning er fortsatt i det blå.

Håp om myk landing

SAS’ forhandlingssjef, Marianne Hernæs, får spørsmål om hun tror partene kan komme til en enighet den her gangen og svarer:

– Jeg har et håp om det, men man vet aldri hva resultatet blir.

Heller ikke hun har sovet i natt.

Ifølge forhandlingslederen ligger det en løsning på bordet som i ytterste konsekvens handler om SAS' overlevelse, å sikre innsparinger og inntekter i flyselskapets finansielle redningsplan.

Lørdag kveld sa riksmegler Mats Ruland at de har kommet videre.

– Det er ingen avklaring ennå. Vi skal ut å kjøpe litt mat og kommer til å sitte gjennom natten. Jeg kan ikke si noe mer enn det nå, sa riksmegler Mats Ruland da han møtte pressekorpset utenfor Næringslivets hus i Stockholm klokken 23.20 lørdag.

SAS-streiken har vart siden mandag 4. juli, og cirka 30.000 passasjerer rammes hver dag.

Til sammen er over 2000 avganger innstilt bare i Norge. Lørdag er over 130 avganger kansellert, og søndag er allerede over 100 SAS-flyvninger innstilt.

