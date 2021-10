Stortinget frykter hva som kan skje hvis det blir kjent hvor politikerne bor. Likevel la de ut adressene ut på nett.

Stortinget har nektet å gi innsyn i hvor politikernes pendlerboliger ligger. Aftenposten fant den fulle oversikten på nett.

Stortinget eier blant annet pendlerboliger i Vulkan-området sentralt i Oslo.

28. okt. 2021 12:25 Sist oppdatert 9 minutter siden

Stortinget eier 143 leiligheter i Oslo. De deles ut til stortingsrepresentanter som pendler fra andre steder i landet.

Over lang tid har Aftenposten prøvd å få ut en oversikt som viser strømforbruket i de ulike leilighetene. Det har administrasjonen på Stortinget nektet å gi innsyn i.

Forklaringen var at de enkelte leilighetene da ville bli identifisert. Det ville ikke Stortinget bidra til av hensyn til politikernes sikkerhet.

I svarbrevet la direktør Marianne Andreassen vekt på at stortingsrepresentanter er utsatt for trusler. Hun forklarte at de jevnlig må gjøre tiltak for å øke sikkerheten til politikere. Det inkluderte tiltak på boligene deres.

Likevel lå en rekke detaljer om boligene bare et Google-søk unna. I dag kan Aftenposten fortelle at oversikten Stortinget ikke vil gi ut, har vært mulig å finne på nett siden i fjor høst.