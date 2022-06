Anmeldte Bråthen seks ganger på få måneder i 2019. Politiet henla alle sakene.

Trusler, truende adferd, kroppskrenkelse og skadeverk. Seks anmeldelser av Espen Andersen Bråthen lå på politiets bord i Kongsberg i 2019. Han slapp straff alle gangene.

2. juni 2022 13:29 Sist oppdatert nå nettopp

Den 13. oktober i fjor litt over klokken 18 går Espen Andersen Bråthen ut døren fra leiligheten sin i Kirkegata i Kongsberg. Han er fullastet med dødelige våpen. Kniver og pil og bue. Målet hans er å drepe flest mulig mennesker i byen med jazzfestivalen.

Han tenker han må ta seg til Extra-butikken ved Vinmonopolet. Der vil det være flest mennesker, mener han. Og den butikken kjenner han godt. De ansatte der vet også godt hvem han er. For Bråthen har ikke bare handlet mat der. Han har vært der før og truet de som jobber der.

Under rettssaken mot Bråthen i Hokksund i dag kom det frem at politiet henla seks straffesaker mot 38-åringen på få måneder i 2019, to år før han utførte drapsraidet i Kongsberg.

Henla seks saker mot Bråthen

Da Bråthen ble pågrepet i Hyttegata i Kongsberg klokken 18.47 den 13. oktober i fjor er han på ingen måte en ukjent person for politiet fra før.

Så godt kjenner de til ham at en av politimennene som er med å pågripe ham nærmest umiddelbart gjenkjenner ham.

Allerede to år før han gikk inn i denne butikken med pil og bue for å drepe, hadde butikkansatte anmeldt Espen Andersen Bråthen for trusler. Politiet henla saken.

Og det er ikke rart han var kjent for politiet i byen. Noen år tidligere, hadde han flere ganger på få måneder tatt seg inn i ulike butikker og truet de som jobbet der. Alle gangene ble han anmeldt.

I mars 2019 ble han anmeldt for tre tilfeller av trusler mot ansatte ved en Kiwi-butikk. Den samme måneden kom han med trusler mot ansatte på en sportsbutikk. De blir anmeldt.

Etter dette ble Bråthen innlagt til psykiatrisk behandling med tvang. Etter to uker gikk behandlingen over til frivillig behandling. Det ønsket ikke Bråthen og behandlingen ble avsluttet.

Etterforskningsleder Jarl Ausland fortalte torsdag retten om Bråthens kontakt med politiet i Kongsberg forut for drapene.

Avsluttet tvang og truet på nytt

Tre måneder senere, i juni 2019, gikk han inn i Coop Extra-butikken i Myntgata 16 og truet de ansatte der. De anmeldte ham til politiet. Dette er den samme butikken han senere skulle gå inn i med pil og bue for å drepe.

I august ble han nok en gang anmeldt for flere tilfeller av hensynsløs truende adferd på en Kiwi-butikk. I september ble han anmeldt for kroppskrenkelse da han uprovosert skal ha dyttet en tilfeldig forbipasserende ut av veien.

En måned senere ble han anmeldt for skadeverk hos sine egne foreldre. Han skal flere ganger ha truet dem.

Alle tilfellene er samlet opp i seks straffesaker. Hos politiet ble alt registrert i en samlesak. Sakene er likevel vurdert hver for seg slik de fremsto på den tiden. Ved alle tilfellene ble han ilagt besøksforbud.

Psykiater Helge Haugerud er en av tre fagpersoner som har vurdert Bråthens mentale helse for retten. De mener Bråthen har paranoid schizofreni.

Men sakene ble deretter henlagt av politiet. Grunnen var at de mente det var tvil om Bråthens tilregnelighet, altså om han kunne straffes.

Per Morten Sending, påtaleleder i Sørøst politidistrikt, sier han ikke ønsker å kommentere saken så lenge forhandlingene pågår i retten.

Ny kontakt med politiet i 2020

Bråthen har en omfattende og lang psykiatrisk sykehistorie, som begynte alt tidlig på 2000-tallet. Psykiaterne som har undersøkt Bråthen i forbindelse med rettssaken som nå pågår i Buskerud tingrett, mener han fra 2007 har hatt kronisk paranoid schizofreni.

I april 2020 har Bråthen et møte med psykiaterne ved distriktspsykiatrisk senter. Der sier han at han ikke vil ha mer behandling eller oppfølging. Han trekker seg tilbake på nytt og er mye alene.

Den siste kontakten politiet hadde med Bråthen, før drapene, skal ha vært i august 2020. Da var det flere naboer som kontaktet dem og sa at Bråthen oppførte seg truende.

Går til angrep

Et drøyt år senere går Bråthen til angrep i Kongsberg. Da han går ut døren for å drepe, mener både forsvareren, statsadvokaten og psykiaterne som har undersøkt ham at han er veldig syk. Han har gått ubehandlet med kronisk paranoid schizofreni i to og et halvt år.

På bordet i leiligheten hans finner politiet både bibelen og koranen. I Koranen har han lagt inn bokmerker på tekster som handler om livet etter døden.

Bråthen har sagt at hans motiv for å drepe var at han fryktet han ville bli blind. Derfor måtte han drepe for å bli født på ny, på et bedre sted enn i dag. Forsvareren og aktor mener motivet for drapene er at han er alvorlig syk.

Fakta Rettssaken mot Bråthen Tiltalt: Espen Andersen Bråthen (38) Aktor: Statsadvokatene Andreas Christiansen og Vibeke Gjøslien Martins Forsvarer: Fredrik Neumann Dommere: Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Hans-Olav Uverud Kalleberg, Trond Steinar Leander, Aud Brennhaug Pedersen og Ragnhild Gudrun Vikesland. Tidsrom: 18. mai til 9. juni Vis mer

Avsluttes neste uke

Rettssaken mot Bråthen har gått i Hokksund siden 18. mai. Den avsluttes med prosedyrer neste uke. Bråthen har erkjent straffskyld for hele tiltalen. Han vil etter alle solemerker bli dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern.

Forsvareren mener at Bråthen er svært syk, og at han ikke har innsikt i eget sykdomsbilde. Han er tankeforstyrret og har en tung psykisk lidelse. Han har grove vrangforestillinger i tid og forteller om forestillinger han skal ha hatt før han ble født.