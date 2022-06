Flått-frykten er stor blant mennesker. Men kan også hunder og katter bli syke av flåttbitt?

Flått, skaubjørn eller pote! Vi vil ikke ha dem på kroppen. Men det er vanskelig å unngå. Nå er det høysesong for flåttbitt – både for to- og firebeinte.

Kort forklart: Nå er det høysesong for flåttbitt. Først og fremst fordi vi er mye ute i skog og mark. Men hvor farlig er egentlig flått for to og firbente?

Ved omtrent 98 prosent av alle flåttbitt skjer det ingen overføring av smitte, og du blir ikke syk. Det betyr at ca. 2 av 100 flåttbitt fører til sykdommen som kalles borreliose.