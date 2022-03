Ambulansekapreren dømt til 13 års forvaring: – Han ville ikke la seg stanse av noe

Mannen som kapret en ambulanse på Torshov i Oslo, er i lagmannsretten dømt til 13 års forvaring for sju drapsforsøk. Dommen er strengere enn tingrettens.

Ambulansen kjørte på en barnevogn med et syv måneder gammelt tvillingpar under villmannskjøringen på Torshov. Her er jakten stanset og føreren lagt i bakken

NTB

7 minutter siden

Borgarting lagmannsrett har funnet 34-åringen skyldig i drapsforsøk på et eldre ektepar, en kvinne med tvillinger i en barnevogn og to politibetjenter da han kjørte med en kapret ambulanse på Torshov i Oslo 22. oktober i 2019.

– Lagmannsretten finner det bevist at tiltalte holdt det for mest sannsynlig at han ville treffe moren og barnevognen med tvillinger da han kjørte mot dem på fortauet, og at de ville bli drept som følge av sammenstøtet, skriver lagdommer Eirik Vikanes i dommen som ble avsagt onsdag.

Borgarting dømmer mannen til 13 års fengsel med en minstetid på ni år. Dommen er i tråd med aktors påstand og er enstemmig.

Nektet for drapsforsøk

I mai i fjor ble mannen dømt i Oslo tingrett til tolv års forvaring med en minstetid på åtte år for drapsforsøk på de sju personene og en rekke andre forhold under og i forkant av ambulansekapringen.

Da saken gikk i Oslo tingrett i april i fjor, ble mannen dømt for 24 forhold, hvorav 19 av dem skjedde i forbindelse med ambulansekapringen 22. oktober 2019.

I tingretten erkjente mannen straffskyld for samtlige av tiltalepunktene, men ikke drapsforsøkene og trusler mot politiet i forbindelse med at han styrte ambulansen rett mot to politibetjenter. Han valgte derfor å anke dommen.

Skulle levere narkotika

Mannen er dømt 13 ganger tidligere og var ute på prøve da han kapret ambulansen.

I retten sa mannen at bakgrunnen for kapringen var at han hadde fått i oppdrag å levere 50 liter av det narkotiske stoffet GBL til en adresse på Torshov for å kvitte seg med en narkogjeld på 50.000 kroner.

Ruset på narkotika kræsjet han inn i en rundkjøring på Rosenhoff slik at bilen havnet på taket. Da tok han med seg en avsagd hagle og narkotikaen ut av bilen og truet til seg en ambulanse like ved.

Hendelsen startet da mannen kolliderte og veltet ved en rundkjøring på Rosenhoff/Sinsen i Oslo.

Deretter kjørte han til Torshov, etter hvert med politiet i hælene. På Torshov var han først nær ved å kjøre på et eldre ektepar, før han kjørte på en barnevogn med et sju måneder gammelt tvillingpar. Tvillingene ble ikke alvorlig skadet. Han var også nær ved å kjøre på tvillingenes mor og senere to politibetjenter.

– Ville ikke la seg stanse av noe

I lagmannsretten hevdet 34-åringen at han ikke så moren med barnevognen. Det står i strid med det han forklarte i et avhør dagen etter kapringen, da han sa at det han «husket mest» var hun med barnevognen.

Borgarting har også funnet mannen skyldig i drapsforsøk på et eldre ektepar, kun noen få meter før han var nær ved å kjøre på moren og tvillingene.

– Ambulansens kjørebane var mot ekteparet, og det var ekteparets opptreden, og ikke en handling fra tiltaltes side, som forhindret at de ble truffet og drept av ambulansen, skriver lagdommer Vikanes.

Retten mener også at 34-åringen forsto at ambulansen kunne treffe de to politibetjentene og ta livet av dem.

– Hans fokus var bare å komme seg unna politiet og levere plastdunkene med GBL, uansett hvilke følger det måtte få for omgivelsene. Han ville ikke la seg stanse av noe eller noen, og heller ikke to politibetjenter, står det i dommen.