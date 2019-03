Hydro-sjefen fikk 1,7 millioner i bonus tross Alunorte-saken i Brasil

I et brev i årsrapporten til selskapets aksjonærer skriver konsernsjefen at 2018 var vanskelig for ham, også personlig.

– Samtidig står 2018 som det mest krevende året i min ledertid i Hydro. Vi lærte av alunortesituasjonen, både når det gjelder vår drift innenfor fabrikkgjerdet på Alunorte og hvordan lokalsamfunn rundt vår virksomhet oppfatter oss som nabo, skriver han, ifølge Dagens Næringsliv.

Brandtzæg endte med en samlet godtgjørelse på 15,2 millioner kroner, noe som er en økning på seks prosent fra året før, hovedsakelig som følge av høyere pensjonspakke, skriver avisen.

Konsernsjefens bonus endte på 1,7 millioner kroner, noe som er 51 prosent av det maksimale. Året før fikk han en bonus på 2,4 millioner kroner.

Hydro innrømmet i mars i fjor å ha tillatt utslipp fra Alunorte-anlegget i Brasil, verdens største aluminiumsraffineri. Miljømyndighetene og en regional domstol påla selskapet å redusere produksjonen. Saken førte til børsnedgang for selskapet og trakk 2018-resultatet ned.