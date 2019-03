Pengesluket F-35 er bare ett av Luftforsvarets problemer

I løpet av få år erstatter svindyre F-35 dagens F-16-kampfly. Gamle Orion overvåkingsfly erstattes med flyet som har fått navnet Poseidon. Helikoptre av typen Lynx var frem til 2014 fast inventar på norske kystvaktskip. En prosess med å erstatte dem med nye NH90-helikoptre har vært i gang lenge.

Men ingen av disse luftfartøyene kan gjøre det som har gjort det russiske forsvaret så effektivt de siste årene. Nemlig flytte store mengder soldater og våpenutstyr kjapt og på kort varsel, på land og til steder der det ikke finnes rullebaner. Som helikoptertype kunne NH90 gjort mye av jobben, men disse er øremerket kystvaktfartøy og marinens fregatter.

– Avleggs hær uten transporthelikoptre

Kontreadmiral Nils Johan Holte, som så sent som høsten 2017 var sjef for alle norske spesialsoldater, sier til Aftenposten at transporthelikoptre alltid er blitt prioritert ned i Norge.

– Det har latt seg gjøre fordi de ikke i seg selv produserer det vi kaller luftmakt. De er ikke jagerfly, overvåkingsfly eller luftvern, sier han.

– Men støtte fra helikoptre er ofte kritisk og kan knapt unnværes. Uten egen helikopterstøtte blir Brigaden i Nord (som utgjør det meste av den norske hæren, red.anm.) avleggs, sier Holte.

Han får følge av brigader Eldar Berli, som frem til i fjor vår var sjef for nettopp Brigade Nord.

Dagens trusselbilde tilsier at Hæren må kunne settes inn over hele landet og på kort varsel, skriver Berli i et innlegg som snart publiseres i bladet til Norges Offisersforbund.

TIDLIGERE TOPPSJEF: Luftforsvaret ville ikke ha skandalehelikopteret NH90. Det helikopteret Norge bestilte i 2001, men som fortsatt knapt er i bruk.

Torgeir Haugaard / Forsvaret

Ikke i regjeringens planer

Torsdag skrev Aftenposten at nye norske F-35 kampfly risikerer å bli stående på bakken på grunn av mulig mangel på piloter, teknikere og penger til flyvning.

– Vi bytter omtrent ut hele Luftforsvaret, sier generalmajor Tonje Skinnarland.

Hun sier at hennes største bekymring er om hun får penger til å bruke alle de nye luftfartøyene, og om hun har nok personell med riktig kompetanse.

I alt skal det kjøpes inn nye luftfartøyer til over 100 milliarder frem til 2025.

Men planene for utskifting omfatter ikke transporthelikoptre. Heller ikke i dokumentet «Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2019–2026», som Forsvarsdepartementet la frem sist uke, finnes spor av planer om transporthelikoptre.

Anette Ask/ Forsvaret

Sverige: 33 transporthelikoptre

Nabolandet Sverige tenker annerledes. Offiser og informasjonssjef Lasse Jansson i Försvarsmaktens helikopterflotilje opplyser at de i dag har 18 NH90-helikoptre, der riktignok flere av dem skal assistere Sjøforsvaret, men også 15 store helikoptre av typen Blackhawk.

Både Sverige og Norge har mindre helikoptre, Sverige 20 stykker av en type som kalles AW109, Norge 18 av typen Bell.

I Norge har det de siste årene pågått en knallhard kamp, også på Stortinget, om hvor Bell-helikoptrene skal brukes. Regjeringen har avgjort at 15 skal ha base på Rygge, der de primært støtter spesialstyrker på Rena, mens tre skal være på Bardufoss, der de både skal støtte Hæren i nord og stå på beredskap for politiet.

– Diskusjonen om hvor Bell-helikoptrene skal være, har endt i en meningsløs tautrekking mellom ulike miljøer og interesser, sier Holte og Berli.

De mener hovedsaken er hva Norge trenger av kampevne på bakken, og hva dette krever av evne til å flytte på seg, reaksjonsevne og utholdenhet. De mener politikerne ikke har forstått dette.

– Tre helikoptre til støtte for Hæren og beredskap for politiet gir knapt militær mening. For Brigaden i nord har de ingen reell operativ verdi, sier de to.

Dette er helikoptrene som omtales i artikkelen:

Birger Amundsen / NTB scanpix

Peder Torp Mathisen

Torbjørn Kjosvold / Forsvaret