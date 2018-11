Starter tømming av drivstoff fra Helge Ingstad natt til fredag

Det opplyser presse- og informasjonsoffiser Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret til NTB.

I en pressemelding fra Forsvaret tidligere torsdag håpet man å kunne starte tømmingen av fregatten i løpet av ettermiddagen, men arbeidet har tatt litt lengre tid.

– Forberedelsene er godt i gang, og tømmingen starter sannsynligvis i løpet av natten, opplyser Gjesdal i en SMS til NTB torsdag kveld.

Tømmingen av fartøyet skjer ved at man borer hull fra utsiden og inn i drivstofftankene. Tømmingen utføres for å redusere risikoen for utslipp i forbindelse med neste fase av operasjonen, som vil være heving av fartøyet over på en nedsenkbar lekter, og videre transport til Haakonsvern.

Nødlossing og pumping vil skje døgnkontinuerlig, og utføres av kompetent personell med erfaring fra tilsvarende operasjoner, opplyser Forsvaret.

Forsvaret er ansvarlig for nødlossingen, mens Kystverket ivaretar tilsyn med operasjonen – samt den pågående oljevernaksjonen.

Kystverket har tidligere opplyst at det er for tidlig å si noe om hvor lang tid tømmingen av drivstofftankene vil ta.